После скандала в пермской гимназии принимать в элитные школы решили с пятого класса

Директору гимназии №4, где на прошлой неделе разразился гендерный скандал, объявили выговор.

- Департамент образования провел проверку приемной кампании в гимназии, - сообщила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева. - Сейчас мы уже понимаем, что директор превысила свои полномочия, установив разные условия зачисления для мальчиков и девочек.

«Эту ситуацию надо поправить»

Как мы уже писали, при приеме в первый класс в гимназии №4 установили разный проходной балл для мальчиков и девочек. В результате несколько девочек, набравших более высокий балл, не были зачислены в гимназию. В то время как туда взяли мальчиков с меньшими баллами. Ситуацией заинтересовались в краевой прокуратуре, которая организовала проверку учебного учреждения. А федеральное министерство просвещения потребовало от региональных властей разобраться в локальных актах, принятых в гимназии.

Прокомментировала скандал в пермской гимназии и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко:

- Это абсолютно недопустимо. Недопустимо со всех точек зрения. И эту ситуацию надо поправить. Так не бывает, чтобы для мальчиков и девочек были разные критерии приема. Это грубейшее нарушение в первую очередь прав девочек, но и вообще прав.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков также считает, что директор нарушила закон:

"Одним выговором руководителю гимназии тут не обойтись", пермский омбудсмен Павел Миков считает, что в пермской гимназии нарушают конституционное право детей на образование 00:00 00:00

- Установленные руководством гимназии правила приема в первый класс грубо нарушают конвенцию о правах ребенка и конституцию России, - отметил омбудсмен в эфире Радио «Комсомольская правда» - Пермь» на 96,6 FM. - Начальное образование должно быть равным и общедоступным. А здесь мы наблюдаем дискриминацию детей по половому признаку.

«Нужен не выговор, а кадровые решения»

Как считает Павел Миков, любые психологические тестирования в школах должны проходить после приказа о зачислении, а не до него. А обучение в воскресных школах не может быть основанием для зачисления детей в конкретную школу.

- На мой взгляд, в первый класс детей надо принимать исключительно по месту жительства, без всякого рода сборов и конкурсов, - говорит уполномоченный по правам человека. – Да и по федеральному законодательству проводить отбор детей можно, только начиная с пятого класса.

Этот же вариант решения проблемы предлагают и городские власти.

- Учреждения, которые реализуют программы повышенного уровня и реально ведут городской набор, должны этот набор вести на программы повышенного уровня с пятого класса, а не с первого, - отметила замглавы города Людмила Гаджиева. - Тем более, сейчас у нас уже есть положительный опыт таких учреждений: школа №146, лицей №2, экономическая школа №145, IT-школа.

А за введение гендерной дискриминации при приеме в первый класс городской департамент образования объявил выговор директору гимназии №4 Татьяне Дьяковой.

Впрочем, Павел Миков счел данное решение половинчатым.

- Учредителю гимназии – департаменту образования - надо принимать серьезные кадровые решения, а не обходиться выговором, - заявил он. - Это уже второе грубейшее нарушение прав ребенка этим руководителем учебного учреждения.

В прошлом году, напомним, директор этой же гимназии отстранила от занятий школьницу за розовый цвет волос. За это мировой суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.

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