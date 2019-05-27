«Департаменту образования надо принимать серьезные кадровые решения». Павел Миков прокомментировал скандал в пермской гимназии №4

В эфире Радио «Комсомольская правда» - Пермь» обсудили историю, когда при приеме в первый класс в гимназии №4 установили разный проходной балл для мальчиков и девочек. В результате несколько девочек, набравших более высокий балл, не были зачислены в гимназию, в то время как туда взяли мальчиков с меньшими баллами.

Ситуацию прокомментировал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков.

"Одним выговором руководителю гимназии тут не обойтись", пермский омбудсмен Павел Миков считает, что в пермской гимназии нарушают конституционное право детей на образование 00:00 00:00

- Считаю, что установленные руководством гимназии правила приема в первый класс, грубо нарушают конвенцию о правах ребенка и конституцию России, - отметил омбудсмен. - Начальное образование должно быть равным и общедоступным. А здесь мы наблюдаем дискриминацию детей по половому признаку и грубейшее нарушение закона.

Как считает Павел Миков, любые психологические тестирования в школах должны проходить после приказа о зачислении, а не до него. А обучение в воскресных школах не может быть основанием для зачисления детей в конкретную школу.

- И на мой взгляд, в первый класс детей надо принимать исключительно по месту жительства, без всякого рода сборов и конкурсов, - говорит уполномоченный по правам человека. – Да и по федеральному законодательству проводить отбор детей можно, только начиная с пятого класса.

Этот же вариант решения проблемы предлагают и городские власти.

- Учреждения, которые реализуют программы повышенного уровня и реально ведут городской набор, должны этот набор вести на программы повышенного уровня с пятого класса, а не с первого, - отметила замглавы города Людмила Гаджиева. - Тем более, сейчас у нас уже есть положительный опыт таких учреждений: школа №146, лицей №2, экономическая школа №145, IT-школа.

А за превышение полномочий и введение гендерной дискриминации при приеме в первый класс городской департамент образования объявил выговор директору гимназии №4 Татьяне Дьяковой.

Впрочем. Павел Миков счел данное решение половинчатым.

- Учредителю гимназии – департаменту образования - надо принимать серьезные кадровые решения, а не обходиться выговором, - заявил он. - Это уже второе грубейшее нарушение прав ребенка этим руководителем учебного учреждения.

В прошлом году, напомним, директор гимназии отстранила от занятий школьницу за розовый цвет волос. За это мировой суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.

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