2019-05-26T09:38:47+03:00
Общество

«Ее приютила незнакомая женщина». Волонтеры рассказали, где была пропавшая 11-летняя пермячка

Сейчас девочка дома, с ней все хорошо
Елена КОНОВА
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Фото пропавшей школьницы из соцсетейФото пропавшей школьницы из соцсетей
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В субботу, 25 мая, сотни сотрудников полиции, волонтеров и просто неравнодушных людей съехались в пермский микрорайон Железнодорожный, чтобы помочь в поисках пропавшей 11-летней девочки.

Школьница пропала 24 мая. Она пошла гулять с подружкой, а потом, увидев, что уже поздно, попрощалась и пошла домой. Но по дороге пропала. Обеспокоенные родители обратились в полицию и к волонтерам. Поиски шли более 12 часов.

Как выяснилось, девочка просто испугалась, что ее дома станут ругать за плохие оценки.

- Школьница пошла к тете, которая живет в Краснокамске (соседний город от Перми), - рассказали в поисковом отряде имени Ирины Бухановой. – В пути ее заметила женщина. Она удивилась, что девочка совсем одна, и отвела ее домой. Пермячка пыталась уточнить у школьницы адрес дома, но так его не говорила.

Женщина оставила девочку на ночь у себя, а днем смогла узнать адрес и отвела ребенка домой.

- В 13.20 школьница уже была дома, - добавили волонтеры. – С ней все хорошо.

Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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