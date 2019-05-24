2019-05-24T12:51:42+03:00
Общество

Директору гимназии с разными проходными баллами для мальчиков и девочек объявили выговор

В ситуацию в Перми вмешалась даже Валентина Матвиенко [аудио]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Городские власти считают, что директор гимназии превысила свои полномочияГородские власти считают, что директор гимназии превысила свои полномочияФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- Департамент образования провел проверку приемной кампании в гимназии №4, - сообщила Людмила Гаджиева, заместитель главы администрации Перми. - Сейчас мы уже понимаем, что директор превысила свои полномочия, установив разные условия зачисления для мальчиков и девочек. Директору гимназии объявлен выговор.

Грубейшим нарушением назвала скандал в пермской гимназии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью Первому каналу

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Напомним, при приеме в первый класс в гимназии №4 установили разный проходной балл для мальчиков и девочек. В результате несколько девочек, набравших более высокий балл, не были зачислены в гимназию, в то время как туда взяли мальчиков с меньшими баллами. Ситуацией заинтересовались в краевой прокуратуре, ее сотрудники вышли в гимназию с проверкой. А федеральное министерство просвещения потребовало от региональных властей разобраться в локальных актах, принятых в гимназии.

Прокомментировала скандал в пермской гимназии и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Это абсолютно недопустимо. Недопустимо со всех точек зрения. И эту ситуацию надо поправить. Так не бывает, чтобы для мальчиков и девочек были разные критерии приема. Это грубейшее нарушение в первую очередь прав девочек, но и вообще прав, - заявила Валентина Матвиенко.

Но так как ситуация в гимназии развивалась не один год, а общественный резонанс получила только сейчас, возник традиционный вопрос: а что делать? Людмила Гаджиева предложила свой вариант.

- Вариант выхода из этой ситуации может быть следующим: учреждения, которые реализуют программы повышенного уровня и реально ведут городской набор, должны этот набор вести на программы повышенного уровня с пятого класса, а не с первого, - отметила замглавы города. - Тем более, сейчас у нас уже есть положительный опыт таких учреждений: школа №146, лицей №2, экономическая школа №145, IT-школа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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