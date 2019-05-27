2019-05-27T16:58:08+03:00
Общество

За прошлый год Теодор Курентзис заработал 18,8 миллионов рублей

А худрук Театра-Театра Борис Мильграм - 6,1 млн рублей
Елена КОНОВА
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В пользовании у дирижера есть квартира и домВ пользовании у дирижера есть квартира и домФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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На сайте Министерства культуры Пермского края появились сведения о доходах руководителей госучреждений за прошлый год. Так, за 2019 год дирижер Теодор Курентзис, худрук Пермского театра оперы и балета, заработал 18,8 млн рублей. Также в пользовании у него находятся квартира и жилой дом площадью 360 квадратных метров.

Екатерина Аскарова, директор КГАУК «Пермский губернский оркестр», за прошлый год заработала 6,9 млн рублей. В собственности у нее находятся квартира и автомобиль «Volkswagen Passat».

На третьем месте - худрук Театра-Театра Борис Мильграм с доходом в 6,1 млн рублей. В собственности у него несколько земельных участков, домов и квартира, а также автомобиль ВАЗ-2109.

Меньше всех за прошлый год заработала директор Коми-пермяцкой национальной библиотеки Валентина Югова. Ее доход за 2019 год - 665 тысяч рублей. Также в ее пользовании есть квартира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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