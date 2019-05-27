«А теперь докажите, что вы - это вы». За чужие долги у пермячки арестовали квартиру

- Я была в шоке, когда в почтовом ящике обнаружила письмо от Росреестра, - рассказывает пермячка Наталья Жукова. - Из него следовало, что на все действия в отношении моей недвижимости наложены ограничения.

Как доказать, что вы это не вы, если за чужие долги арестовали вашу квартиру 00:00 00:00

Наталья говорит, что никогда долгов не имела. Стала разбираться и выяснила, что основанием для ограничения послужило решение судебного пристава из… Новосибирска.

Имя, фамилия и дата рождения (именно такие персональные данные граждан поступают из судебных канцелярий на исполнение в службу судебных приставов) полностью совпали с личными данными должника из Новосибирска.

- Я стала звонить в Новосибирск, пыталась найти этого пристава, - продолжает Наталья. - Звонила несколько дней, но добилась только одного ответа. Мол, присылайте почтой все свои документы: копии паспорта, СНИЛС, ИНН, то есть доказывайте, что вы - это вы. Три недели я находилась в ситуации, когда было ощущение, что я бьюсь головой о стену. Конечно, я написала обращение в интернет-приемную. Но меня очень беспокоило, что нет физической возможности доказать приставу в Новосибирске, что я ни в чем не виновата.

Пермячка обратилась в УФСПП по Пермскому краю, в итоге недоразумение было разрешено, а ограничение - снято. Оказалось, что подобные ошибки, когда за долги нарушителей вынуждены отвечать их полные тезки, встречаются часто. Для этого достаточно, чтобы у двух человек совпали ФИО и дата рождения. И стоит вашему двойнику не оплатить штраф, пени или алименты, как в должники могут записать вас.

В службе судебных приставов рекомендуют пермякам регулярно проверять, нет ли вас в базе должников. Для этого достаточно зайти на сайт Федеральной службы судебных приставов и перейти в раздел «Узнайте о своих долгах».