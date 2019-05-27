2019-05-27T15:18:58+03:00
Общество

До и после: как на телешоу преобразилась семейная пара с проблемами в личной жизни

Героями нового выпуска шоу «Перезагрузка» стали Александра и Валерий из Перми
Елена КОНОВА
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Валерий и Александра. Фото пресс-службы ТНТВалерий и Александра. Фото пресс-службы ТНТ
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26 мая на телеканале ТНТ вышел новый выпуск шоу «Перезагрузка». Впервые в шоу приняла участие семейная пара из Перми - Валерий и Александра.

- Отношения зашли в сложную стадию, - признался Ксении Бородиной Валерий. - Она пилит, ест мне мозг, ей, видимо, не хватает внимания и заботы. Я вечно на работе, так что Саша мне сказала: «Спи отдельно, если приходишь после часа».

У пары серьезные проблемы в отношениях. Фото пресс-службы ТНТ

У пары серьезные проблемы в отношениях. Фото пресс-службы ТНТ

Александра считает, что супругу надо поменять работу, потому что он очень поздно приходит, и у них нет личной жизни.

- Живем как соседи, - говорила Александра. - Несколько раз я готовилась к его приходу, красиво одевалась, но понимаю, что в два часа ночи Валере уже ничего не хочется. У нас нет интимной жизни уже три месяца. Я не смогу чувствовать себя женщиной, если он меня разлюбит. Муж меня видит дома только в халате, с растрепанными волосами. Он не воспринимает меня как сексуальный объект.

Ксения Бородина предложила паре пройти совместную «Перезагрузку». Александра отправилась к стоматологу, затем - к фитнес-тренеру. А после этого она вместе с Валерием отправилась на свидание, где пара вспомнила, как прекрасно танцевать и отдыхать. А затем ребят отправили к стилисту, который подобрал им образы.

- Хочется что-то глобальное сделать, а не просто работу сменить. Как будто я помудрел на время «Перезагрузки, смелость появилась, - признался Валерий.

Так изменились супруги. Фото пресс-службы ТНТ

Так изменились супруги. Фото пресс-службы ТНТ

В финале Александра, которая превратилась в платиновую блондинку, встретила мужа в ярко-синем платье, а Валерий вышел девушке навстречу в красивом костюме. Супруги обнялись.

- Мы осознали для себя, что нам нужны изменения, и мы вместе должны это испытать, - говорила Александра. - «Перезагрузка» удалась!

ИСТОЧНИК KP.RU

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