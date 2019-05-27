2019-05-27T11:38:26+03:00
Общество

«Он будет жить». Волонтеры смогли спасти пса, который пострадал в пожаре в конном клубе

Пес смог выбраться из горящего здания
Лилия Абибулаева
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фото "Антидогхантер"фото "Антидогхантер"
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19 мая в Перми загорелась конюшня в пермском клубе "Кавалерия". В пожаре погибли 5 лошадей и почти все собаки, которые были в будке. Повезло лишь одному псу по кличке Бим. Он смог выбраться и убежать. Бима подобрали волонтеры и отвезли в клинику. Пес серьезно пострадал: многочисленные ожоги на его теле причиняли сильную боль. Он не мог ходить и есть.

В воскресенье, 26 мая, зоозащитники сообщили хорошую новость о том, что Бим идет на поправку. Врачи оценивают его состояние, как средней тяжести.

- Пес немного ходит, ест с уговорами и что повкуснее.

Критический порог пройден.

- Но предстоит еще долгое лечение и даже после клиники до восстановления поврежденных тканей Биму придется жить в абсолютно стерильном помещении станции скорой помощи, чтобы избежать осложнений, - делятся радостью волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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