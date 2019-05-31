Около 6 утра 31 мая в Дзержинском районе Перми произошло ДТП, в котором пострадали 6 человек. В районе остановки «Таврическая» столкнулись два пассажирских автобуса.

Водителю автобуса №37 компании ООО «ТрансК», стало плохо, он не справился с управлением, въехал в здание магазина, а потом во впередистоящий автобус №36, принадлежавший МУП «Горэлектротранс». В результате ДТП пострадали 6 человек: экипажи обоих автобусов и два пассажира автобуса №37.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/712091" frameborder="0"></iframe> «Стало плохо за рулем». В Перми столкнулись два пассажирских автобуса.

Всех пострадавших доставили в больницу. Одного пассажира осмотрели и отпустили домой, остальные 5 остаются в больнице.

- В медучреждении 5 пострадавших. Один в тяжелом состоянии. 3 человека в состоянии средней тяжести, у 1 пострадавшего легкие травмы, - сообщили в краевом минздраве.

Перед выходом на рейс все водители обязаны пройти медкомиссию. Водитель автобуса № 37 не пренебрег правилами - перед поездкой с ним было все в порядке.

- 59-летний водитель утром перед рейсом прошел медицинское освидетельствование, - сообщил Анатолий Путин, начальник департамента дорог и транспорта Перми. - Известно, что водитель со стажем. Ничего не предвещало беды.

Также Анатолий Путин отметил, что если автобус данного перевозчика попадет в еще одно ДТП, контракт с ним будет расторгнут.

- Контрактом с перевозчиком предусмотрено, что если в течение года происходит два ДТП с погибшими или пострадавшими с ним расторгается договор. Это было первое ДТП перевозчика ООО «ТрансК», - подчеркнул Анатолий Путин, начальник департамента дорог и транспорта Перми.

Наталья Шушпанова, начальник пресс-службы городской администрации сообщила, что глава города Дмитрий Самойлов поручил департаменту дорог и транспорта провести тщательное расследование и усилить контроль за предрейсовыми медицинскими осмотрами экипажа.

Утренним ДТП заинтересовались в краевом следственном комитете. Следователи провели первоначальный осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Назначили судебные экспертизы. В ближайшее время следователями будет изъята необходимая документация, в том числе свидетельства о регистрации транспортных средств, страховые полисы, путевые листы, а также данные по последнему техническому осмотру.

Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. У автобуса №37 разбита кабина, а у автобуса №36 - повреждение задней части. Он был отбуксировал в парк. Проводятся технические работы