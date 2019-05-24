Героиня проекта «Преображение» избавилась уже от 9 кг

Проект «КП»-Пермь» «Преображение» продолжается. Наша героиня Наталья Луканина каждый день занимается спортом, а также ходит на различные косметологические процедуры. Идет второй месяц проекта, и вот уже на весах -9 кг.

- Тем не менее, расслабляться нельзя, - говорит Наталья. - Нужно неустанно следить за собой, за своим образом жизни, а это бывает нелегко. Иногда так хочется пойти в магазин и купить плитку шоколада! Но я держусь. И спасибо всем моим близким за то, что они меня поддерживают. Это правда очень важно для любого человека, который худеет. Вы классные!

Сейчас Наталья ходит уже на усложненные тренировки. Недавно она так устала, что даже не могла поднять рук. Но результат, как мы видим, того стоит.

- Главное не просто хотеть и думать о похудении, а делать все, что для этого нужно, - убеждена Наталья.

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