2019-05-23T13:53:13+03:00
Общество

Пермскую гимназию, где девочкам завышали проходной балл, проверит Министерство просвещения России

Также проверку начала краевая прокуратура. Свое мнение высказал и Геннадий Онищенко
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Гимназию начали усиленно проверять.Гимназию начали усиленно проверять.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Министерство просвещения России заинтересовалось историей о пермской гимназии №4, где установили разные проходные баллы для поступления в первый класс для мальчиков и для девочек.

- Министерство связалось с региональными органами управления образованием, и вся информация о приемной кампании образовательной организации в Перми будет детально проверена, - говорится в сообщении пресс-службы Министерства.

В ведомстве подчеркнули, что равенство прав и свобод в нашей стране вне зависимости от пола гарантировано Конституцией, а право на равный доступ к общему образованию закреплен в законе «Об образовании».

Напомним, в гимназии №4 при приеме в первый класс – после подготовительных курсов – сделали проходной балл разным для девочек и мальчиков, Причем, сообщили об этом официально, вывесив на стенде в гимназии сообщение, что для девочек проходной балл - 69,1, а для мальчиков - 65,7.

С утра в гимназию с проверкой выехали сотрудники краевой прокуратуры.

- Мы организовали проверку информации, - сообщили в ведомстве. - Будут запрошены локальные акты гимназии о приеме в первый класс, опрошено руководство учреждения. В случае выявления нарушений прав учащихся на доступное и бесплатное общее образование будут приняты соответствующие меры реагирования.

Свое мнение по скандалу в Перми высказал и первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он заявил, что не видит ничего плохого в таком подходе.

-Просто в гимназии учли сложившуюся ситуацию, сказал Геннадий Онищенко. - Это логично, если речь идет о пубертатном возрасте, поскольку с наступлением периода взросления девочки начинают резко опережать мальчиков. Хотя в дальнейшем такая возрастная особенность выравнивается к 10 - 11 классу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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