СТОПВИЧСПИД. Знать, чтобы жить

- О том, что у меня ВИЧ, я узнал, когда мы с женой ждали ребенка, - рассказывает 30-летний Михаил и признается, что в молодости долгое время был наркозависимым. - В женской консультации попросили сдать кровь на инфекции. Когда пришел результат, мы были ошарашены и очень напуганы: что будет теперь с нашей жизнью. К счастью, дочка родилась здоровая, а я научился жить по-новому - ради будущего своей семьи. Отказался от вредных привычек и строго выполняю все предписания врачей.

СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита человека, крайняя стадия развития ВИЧ-инфекции. ВИЧ - вирус, который при инфицировании организма медленно разрушает иммунную систему. При заражении вирус может не проявлять себя годами, но иммунитет медленно начинает ослабевать.

Каждый час заражается до 10 человек

Первый случай ВИЧ-инфекции в мире был зарегистрирован в 1981 году, в России - в 1987 году, в Прикамье - в 1988 году. За всю историю пандемии ВИЧ/СПИД умерло более 40 миллионов человек.

Несмотря на то, что в борьбе с этим заболеванием достигнуто немало успехов, как в науке, так и в практическом здравоохранении, проблема ВИЧ-инфекции все еще остается общемировой. Только в России число людей с положительным ВИЧ-статусом достигло 900 тысяч человек, и каждый час заражается до 10 человек.

- Но сейчас уже никто не говорит о ВИЧ как о смертельном заболевании, инфекция перешла в разряд хронических, - объясняют инфекционисты. - Достижения современной медицины позволяют людям с ВИЧ-инфекцией дождить до старости.

Существуют три пути передачи ВИЧ-инфекции: половой путь, через кровь, от ВИЧ-положительной матери ребенку. В Пермском крае в последние годы преобладает половой путь заражения ВИЧ-инфекцией, так заражается примерно 70 процентов пациентов.

- ВИЧ предпочитает молодежь, - рассказывают врачи Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. - В силу возраста молодым людям присуще рискованное поведение. Тем, кто не устоял под напором друзей-наркопотребителей и укололся; тем, кто проявил слабость, допустил случайный половой акт без презерватива, лучше провериться на ВИЧ. Чем раньше человек узнает, что он ВИЧ-инфицирован, тем больше у него шансов для успешного лечения, длительного периода сохранения здоровья и предотвращения заражения близких ему людей. Известно: чем ниже вирусная нагрузка, тем меньше риск инфицирования полового партнера.

Современный способ лечения ВИЧ-инфекции, так называемая антиретровирусная терапия, замедляет и практически останавливает прогрессирование ВИЧ-инфекции и переход в стадию СПИД. Это позволяет ВИЧ-инфицированному человеку жить полноценной жизнью.

В Прикамье уровень заболеваемости снизился

Как сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края, в нашем регионе реализуется комплекс мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции. И эти меры, в том числе увеличение скрининговых обследований населения, дают положительные результаты: за два последних года уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией снизился на 4,7 процента.

По данным статистики, на сегодня в регионе насчитывается около 25 тысяч ВИЧ-инфицированных людей. В основном это мужчины в возрасте от 30 до 35 лет. У многих есть стабильная работа, семьи.

- Конечно, среди инфицированных большинство людей - это бывшие наркопотребители, но есть и вполне благополучные люди, которые заразились в результате незащищенных половых контактов, - отмечают врачи. - Многие все-таки подозревают, что могу быть заражены, но в основном ВИЧ-инфекция выявляется при обращении за медицинской помощью, когда человека готовят к операции или госпитализации в стационар.

Также кровь на инфекции берут у осужденных, которые отбывают наказание в учреждениях ГУФСИН. Либо человек узнает о диагнозе, приняв участие в массовой акции в рамках Всемирных дней борьбы со СПИД.

- Надо сказать, что в Пермском крае довольно много семьей, где положительный ВИЧ-статус имеет один из супругов или сразу оба, - рассказывают специалисты центра СПИД. - Как правило, такие люди хорошо подкованы в вопросах профилактики, и у них рождаются здоровые дети. ВИЧ - давно уже не приговор. Если вести здоровый образ жизни, вовремя получать терапию, которая, к слову, абсолютно бесплатна, можно прожить долгую и полноценную жизнь.

- Насколько важна поддержка близких людей, в семье которых есть ВИЧ-инфицированный? - спросили мы медиков.

- Очень многие наши пациенты скрывают свой диагноз не только от друзей и коллег по работе, но и от ближайших родственников, - говорят врачи. - Это их право, однако они знают, что несут уголовную ответственность за то, что своими действиями ставят партнера в опасное положение. Когда же родственники в курсе ситуации, принимают ее, работают с нашими психологами, рано или поздно жизнь такой семьи входит в обычное русло. Благодаря современной терапии ВИЧ-инфекция давно перешла из разряда смертельных заболеваний в разряд хронических.

Государственная стратегия

По состоянию на 26 апреля 2019 года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Пермском крае на 5,7% ниже аналогичного периода прошлого года. По данным краевого минздрава, есть сразу ряд положительных изменений:

1. Наметилась тенденция к снижению доли заболевших среди потребителей инъекционных наркотиков.

2. Отмечается увеличение охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию на 8,7%.

3. Уровень охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию, диспансерным наблюдением, антиретровирусной терапией соответствует показателям Государственной стратегии противодействия распространения ВИЧ-инфекции.

4. Отмечается стабилизация смертности ВИЧ-инфицированных.

5. Особый успех достигнут в профилактике перинатальной передачи ВИЧ-инфекции. Средний показатель вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции по Пермскому краю с момента регистрации заболеваемости у детей составляет 4,9% от числа рожденных в Пермском крае. Отмечается значительное снижение показателя риска перинатального инфицирования детей ВИЧ-инфекцией с 100% в 1999 году до 1,8% в 2018 году.

НАША СПРАВКА

Что делать, если ты подозреваешь у себя опасную болезнь?

1. Сдать кровь на ВИЧ можно в любой лаборатории города. Если в бланке анализа указана фамилия лечащего врача, он подскажет, куда обратиться дальше. Если нет - с положительным результатом можно сразу же ехать в Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, который находится по адресу: город Пермь, улица Архитектора Свиязева, 21.

2. Можно обратиться в СПИД-центр напрямую. Обследование на ВИЧ-инфекцию проводится без предварительной записи ежедневно, кроме выходных.

Здесь есть лаборатория, которая проведет все необходимые анализы. Готовность - полтора дня, услуга предоставляется жителям Перми и Пермского края бесплатно. Для обследования нужен паспорт или заменяющий его документ. Полис ОМС не требуется.

Также в центре можно пройти обследование на ВИЧ-инфекцию анонимно, без сообщения ФИО и других сведений о себе. Анонимное обследование проводится по такому же алгоритму, но в ответе не будет указана фамилия.

В центре работает телефон доверия - 285-03-56.

Телефон регистратуры - 285-03-02.