2019-05-23T13:02:45+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Правила финансовой грамотности: что делать, если заблокировали банковскую карту в Перми 2019, и как обезопасить деньги

Рассказываем, почему людям старшего возраста удобнее пользоваться банковской картой
Елена КОНОВА
Поделиться:
--Фото: Юлия Лоза
Изменить размер текста:

Многие пенсионеры предпочитают снимать с банковской карты в Перми деньги и расплачиваться бумажными купюрами в магазинах. А ведь пользоваться банковской картой в 2019 году и удобнее, и безопаснее. Мы расскажем вам о правилах финансовой грамотности.

Что делать, если потерял банковскую карту в Перми или ее заблокировали? Чем удобна услуга «Автоплатеж»? Почему оплачивать продукты банковской картой в 2019 году удобнее, чем наличными? Как не попасть на удочку мошенников, которые проводят махинации с банковскими картами? Иногда на телефон приходит смс о том, что с карты якобы списали крупную сумму. Обо всем этом расскажем в нашей статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В пожаре в Прикамье погибли два человека
«Станет интереснее и динамичнее»: утвердили трассу пермского марафона
Жителя Прикамья осудят за секс с 12-летней девочкой
Изменение движение автобуса №10, троллейбуса №1 и №5 с 24 по 27 мая 2019 в Перми
В Прикамье спасатели нашли тело 41-летнего мужчины
«Это придумали безумные тетки, у которых не сложилась личная жизнь». Геннадий Онищенко прокомментировал скандал в пермской гимназии
Электропоезд «Ласточка» будет ходить в Кишерть
Пользователи сети жалуются на пермяка, который гладит пассажирок автобуса по коленям и приговаривает: "Так надо"
«Из ее глаз текут слезы». Пользователей сети растрогала собака, которую в старости предали и сдали в приют
В Перми жители Молдовы украли у пенсионерки сумку с 2,5 миллионами рублей
В выходные в Перми закроют движение по Комсомольскому проспекту
"Это кайф!": пермский Дэдпул поразил Instagram, прокатившись на ковре по городу
В Перми водитель «Ауди» сбил 12-летнего велосипедиста
В Свердловском районе Перми полыхала "Нива"
В День города в Перми пройдет квест-игра по городу
Природоохранная прокуратура нашла нарушения в деятельности химического предприятия в Прикамье
Жителя Прикамья задержали за убийство знакомой
В Прикамской школе проведут молебен перед ЕГЭ
Департамент образования Перми проверит гимназию, где у девочек проходной балл выше, чем у мальчиков
В Перми уничтожили более 300 кг запрещенных яблок
"Все в дыму": в Перми произошел пожар у территории завода
МЧС: 22-23 мая в Прикамье ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер
Парк Горького приглашает на Фестиваль мороженого
В Прикамье пройдет экстремальный забег «Red Bull 400»
Изменения в движении автобусов № 23 и 71 с 1 июня в Перми 2019
Жители Прикамья запустят цифровых воздушных змеев