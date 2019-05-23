Правила финансовой грамотности: что делать, если заблокировали банковскую карту в Перми 2019, и как обезопасить деньги

Многие пенсионеры предпочитают снимать с банковской карты в Перми деньги и расплачиваться бумажными купюрами в магазинах. А ведь пользоваться банковской картой в 2019 году и удобнее, и безопаснее. Мы расскажем вам о правилах финансовой грамотности.

Что делать, если потерял банковскую карту в Перми или ее заблокировали? Чем удобна услуга «Автоплатеж»? Почему оплачивать продукты банковской картой в 2019 году удобнее, чем наличными? Как не попасть на удочку мошенников, которые проводят махинации с банковскими картами? Иногда на телефон приходит смс о том, что с карты якобы списали крупную сумму. Обо всем этом расскажем в нашей статье.