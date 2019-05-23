«Статусные школы - миф»: читатели обсуждают скандал с пермской гимназией, где девочкам повысили проходной балл

В Перми разгорелся скандал вокруг гимназии №4, где установили разные проходные баллы для поступления в первый класс для мальчиков и для девочек. Проверку проводят и прокуратура, и Министерство просвещения. Публикуем мнения наших читателей:

"Я не буду об этом говорить. Выйдите." Директор гимназии отказывается от комментариев и выпроваживает журналистов. 00:00 00:00

Александра, учитель:

- Считаю, что в школу надо брать всех и работать с тем, что есть. Все статусные школы - миф. Легко показывать результаты на отобранных и запуганных детях. Мир разнообразный, неровный и очень сложный и школа должна быть такой же. Безусловно, чтобы учить всех в любом месте, нужно учить одинаково качественно, и это другой большой вопрос и проблема. Но от городского набора пора отказываться, мне кажется, что это решение многое изменит и в качестве образования в целом и в уровне принятия каждого отдельного человека.

Людмила Викторовна, психолог:

- Это правильно, у девочек должен быть балл выше, чем у мальчиков! Хорошая гимназия. Уважаю. Нужна будет помощь в психологической защите такого проекта, обращайтесь!

Ирина:

- Я до сих пор с ужасом вспоминаю два года в воскреске, куда мы водили ребенка. Это тоже была одна из лучших гимназий города, и мы с мамочками долго ее обсуждали в интернете, знали все минусы и все равно пошли. Мне поплохело за месяц до вступительных экзаменов (вступительных экзаменов в первый класс, Карл!) на моменте, когда у дочери от стресса сильно поехала крыша, вплоть до диатеза и прочей психосоматики. Сейчас она учится в обычной дворовой школе, и я до сих пор этому рада.

Ирина:

- Во многих школах таким образом добиваются гендерного равновесия в классах, потому что в противном случае в языковой школе, например, будет учиться 40 девочек и 2 мальчика в классе.

Владимир:

- Везде так. Мальчикам делают уступки. Это возрастное. Девочки раньше созревают, взрослеют и понимают материал. Мальчики отстают в этом. Но позже ситуация меняется. Поэтому мальчикам в школах и институтах дают зеленый свет при поступлении.

Гендерное неравенство. Новый скандал в пермской гимназии обсуждался в эфире радио "КП" - Пермь" на 96.6 FM 00:00 00:00

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