Где купить детский стол в Перми, выбираем модель, которая «растет» вместе с ребенком

Когда приходит время собирать ребёнка в школу, перед многими родителями встаёт вопрос о том, где будет заниматься их ребёнок. Любому человеку, необходимо своё личное рабочее место, и дети не исключение. Но когда речь заходит о выборе рабочего стола для ребёнка, всё оказывается не так просто, как могло показаться.

Важно понимать, что растущий организм ребёнка очень быстро меняется, поэтому школьнику необходимо такой стол, который будет меняться вместе с ним. Многие ортопеды и офтальмологи уже давно начали склоняться к тому, что оптимальным атрибутом для сохранения и профилактики здоровья спины и глаз у детей может послужить парта-трансформер. Парты-трансформеры популярны и очень востребованы на рынке детской мебели, существует множество разнообразных производителей, как зарубежных, так и отечественных. Так как же не запутаться и сделать правильный выбор, когда так много вариантов?

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Если вы в серьёз задумались о приобретении растущей парты для своего школьника, то вам без сомнения стоит обратить своё внимание на пермского производителя европейского класса –«Дэми». Продукция «Дэми» является безоговорочным лидером на рынке детской мебели и для этого есть веские причины. В далёком 2003 году, группа компаний «Дэми» специализировалась на детской зимней продукции: снегокатах, складных санках и универсальных санях. Уже тогда, компанией было решено, что они будут производить по-настоящему качественную, красивую, а главное «правильную» для здоровья продукцию.

Немного позднее в 2005 году ассортимент пополнился новыми видами продукции. В линейке товаров появились мольберты, складная детская мебель, стульчики для кормления малышей. Это был ещё один шаг на пути к партам-трансформерам, производство которых запустилось в 2009 году. Это стало невероятно важным этапом в развитии фабрики. На сегодняшний день, производимая в Перми мебель «Дэми» не уступает западным аналогам по качеству и характеристикам.

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«Дэми» серьёзно подходит к производству своей продукции. Для парт-трансформеров и прочей продукции используются только качественные сертифицированные материалы. Местом выпуска и реализации продукции являются собственное производство, располагающееся в Перми, на котором отливаются металлические и пластиковые элементы, детали покрываются краской, шьются чехлы, обрабатывается ламинат. «Дэми» со всей ответственностью относятся ко всем этапам производства, что и является залогом качества и долгой службы товаров этого бренда.

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Компания не стоит на месте и старается идти в ногу со временем, выпуская новые модели, а также модернизируя и улучшая уже имеющиеся. Буквально недавно в продажу поступила совершенно новая линейка парт-трансформеров с новым дизайном и новыми возможностями. Так, например, парты новой коллекцией обладают совершенно новыми цветами, для новых моделей доступно две расцветки ламината: светлый Рамух и коричневый Сонома. Также теперь можно отдельно выбрать цвет и размер ног, ноги могут быть: белые, серые, бежевые.

Новые модели парт имеют скругленные углы, которые закрывают пластиковые декоративные элементы, также обладающие новыми необычными цветами: аквамарин, серый, розовый, бежевый и ниагара. «Дэми» также не оставили без внимания и размер парт. Теперь кроме стандартных 750 мм и 1200 мм, есть вариант с цельной столешницей на 1000 мм, которая идеально подойдёт детям с большим творческим потенциалом.

Кроме того, среди новинок имеются и новые тумбы, кроме вместительных ящиков и удобного органайзера, тумбы оснащены функцией push-to-open (открывание нажатием). И также, как и у парт новая цветовая палитра.

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Стоит отметить, что парта «Дэми» – это не просто стол, это настоящий универсальный трансформер, который будет верой и правдой служить вашему школьнику на протяжении всего периода обучения. Такая парта подходит не только маленькому первокласснику, но и взрослому старшекласснику, поскольку парта подходит всем, начиная от роста 120 см, заканчивая 198 см. Столешница любой модели парт «Дэми» оснащена подъёмным девятиступенчатым механизмом, что позволяет индивидуально подобрать наклон для более комфортной работы. Важно, что базовую парту, можно впоследствии доукомплектовать полками, тумбами и органайзерами.

Товары компании «Дэми» пользуются популярностью во всех уголках нашей необъятной страны, а также в странах зарубежья. Выбирая «Дэми» –, вы выбираете безукоризненное качество отечественного производителя. Подобрать парту вы сможете в нашем магазине «ПартаПермь» по адресу Крисанова, 73. У нас представлено более десятка моделей парт «Дэми», в том числе новые модели 2019 года, а также различные тумбы и аксессуары. Для вашего комфорта у нас имеется удобная парковка, свой склад с запасами товаров, грамотные консультанты и бесплатная доставка по Перми. Мы также осуществляем доставку в регионы, для этого вам всего лишь нужно сделать заказ на нашем сайте dami-perm.ru, а мы позаботимся обо всём остальном. Покупайте правильную мебель в правильном месте. Все интересующие вас вопросы можно задать по телефону 8(342) 271-18-50