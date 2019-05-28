2019-05-28T15:26:16+03:00
Спорт

Спортивная школа «Победа» поздравляет пермяков с Днем защиты детей

В школе представлены 5 спортивных направлений
Лилия Абибулаева
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Фото: СК "Победа"Фото: СК "Победа"
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Приближается лето, а значит, и теплый, радостный праздник - День защиты детей. Дети - наше будущее! И мы в ответе за то, какими оно будет. Руководство спортивной школы «Победа» в Свердловском районе Перми поздравляют пермяков с этим нежным и светлым праздником, желают радости здоровья и добра родителям и детям.

Фото: СК "Победа" В спортшколе представлены 5 видов спорта

Фото: СК "Победа" В спортшколе представлены 5 видов спорта

- Все в наших руках, и будущее детей зависит от родителей! Чтобы ребенок сформировался полноценным и здоровым, самый верный путь - заниматься спортом. В нашей спортивной школе «Победа» представлены 5 видов спорта: волейбол, тхэквондо, греко-римская борьба, легкая атлетика, хоккей.

Фото: СК "Победа"

Фото: СК "Победа"

Спорт поможет ребенку быть развитым и физически, и умственно, найти друзей, увидеть другие города и страны. Воспитанники спортивной школы показывают достоянные результаты на городских, региональных, российских и международных турнирах.

Но даже самым увлеченным спортсменам иногда необходим отдых, смена деятельности. Помимо соревнований и тренировок в спортивной школе проходят различные праздничные мероприятия.

Фото: СК "Победа"

Фото: СК "Победа"

Так, недавно с успехом прошел праздник 9 мая. Ребята показали свое мастерство на турнирах по греко-римской борьбе, научились собирать и разбирать автомат и вдоволь наелись лучшей, по мнению гостей, солдатской кашей. С праздником участников мероприятия поздравили почетные гости, а творческие коллективы города поддержали праздничное настроение задорными танцами.

Фото: СК "Победа". Гости праздника признали кашу лучшей в городе

Фото: СК "Победа". Гости праздника признали кашу лучшей в городе

ИСТОЧНИК KP.RU

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