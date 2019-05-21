2019-05-21T16:37:12+03:00
Общество

Умерла девочка, которой пермяки подарили путешествие-мечту

Даша Кустова, несмотря на смертельную болезнь, смогла увидеть Петербург
Елена КОНОВА
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Даша мечтала о поездке в Санкт-ПетербургДаша мечтала о поездке в Санкт-Петербург
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20 мая в Перми умерла 18-летняя Даша Кустова. У нее был рак печени.

До болезни она училась в техникуме и мечтала посетить Санкт-Петербург. Но денег на поездку не было. А потом Даша узнала о диагнозе.

- Я курсовую в техникуме про создание Петербурга делала, - рассказывала Даша. - Я будто бы там была, но не была, и теперь мне только этого хочется. А самолетом лететь нельзя, врачи запретили. Надо поездом, с мамой и сопровождающим медиком. Если на следующей неделе не уеду, наверное, уже никогда не уеду. Денег просто нет. Мечта есть, рак есть, а денег нет.

Но сотни людей откликнулись на пост Даши. Они помогли ей собрать нужную саму всего за пару дней. Этих денег хватило и на лекарства, которые облегчали состоянии девушки последние дни.

-Врач, медсестра и координатор помощи семьям Службы качества жизни фонда круглосуточно находились рядом с Дашей в последние дни, - сообщили в пресс-службе «Дедморозим». - Мы обнимаем всех, кому Даша была дорога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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