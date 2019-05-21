Умерла девочка, которой пермяки подарили путешествие-мечту

20 мая в Перми умерла 18-летняя Даша Кустова. У нее был рак печени.

До болезни она училась в техникуме и мечтала посетить Санкт-Петербург. Но денег на поездку не было. А потом Даша узнала о диагнозе.

- Я курсовую в техникуме про создание Петербурга делала, - рассказывала Даша. - Я будто бы там была, но не была, и теперь мне только этого хочется. А самолетом лететь нельзя, врачи запретили. Надо поездом, с мамой и сопровождающим медиком. Если на следующей неделе не уеду, наверное, уже никогда не уеду. Денег просто нет. Мечта есть, рак есть, а денег нет.

Но сотни людей откликнулись на пост Даши. Они помогли ей собрать нужную саму всего за пару дней. Этих денег хватило и на лекарства, которые облегчали состоянии девушки последние дни.

-Врач, медсестра и координатор помощи семьям Службы качества жизни фонда круглосуточно находились рядом с Дашей в последние дни, - сообщили в пресс-службе «Дедморозим». - Мы обнимаем всех, кому Даша была дорога.