Героиня проекта «Преображение»: «Убрала весы, чтобы не переживать»

Идет второй месяц проекта «КП»-Пермь» «Преображение» Наталья Луканина похудела уже на 7 кг из 20. Она продолжает ходить на тренировки и массажи, правильно питаться, но килограммы иногда стоят на месте.

- В воскресенье была истерика - встала на весы и не увидела «минуса», - говорит Наталья. - У меня сразу слезы на глазах. Как же так? Я столько занимаюсь, а эффект куда-то пропал. Почему? Что случилось? Обговорила ситуацию с тренером, а она посоветовала убрать весы. Ну, нет сегодня «минуса», зато будет завтра, послезавтра и т.д. Поэтому советую - если переживаете, что все делаете правильно, но не худеете, уберите весы!

На этой неделе у девушки еще три тренировки. А еще Наталья почти каждый день катается на велосипеде и делает по 10 тысяч шагов в день. Результат еще впереди!

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