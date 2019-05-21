«Пусть на колени встает!». В соцсетях появилось видео, на котором жестоко избивают подростка-инвалида из Перми

- Хватит уже! - кричат молодому человеку в красной рубашке его друзья, когда он в очередной раз начинает избивать лежащего на кровати парня.

"Мы тебя сейчас убьем!" весело сообщает девушка, снимая избиение на телефон. 00:00 00:00

Сразу в нескольких группах в соцсетях появилась видеозапись, на которой избивают подростка-инвалида. На кадрах видно, что компания молодых людей пробралась в квартиру и включила громкую музыку. Внезапно в комнату врывается молодой человек в красной рубашке и начинает избивать сидящего на кровати парня.

- Да хватит уже! - говорят ему друзья. За камерой слышен голос девушки, но даже она не спешит на помощь к пострадавшему парню.

"Девочка испытывает удовольствие от унижения человека", ситуацию с избиением комментирует психолог эксперт Людмила Кочкаева. 00:00 00:00

Скриншот с видео из группы "Пила"

Затем он оказывается на полу. Парень в рубашке просит его извиниться за «вранье».

Пострадавший молодой человек плохо говорит, и тот снова бросается на него с кулаками.

- Извиняйся! - требует агрессор. Друзья просят его перестать избивать парня, так как удары стали очень сильными.

В конце пострадавшего «вежливо» ведут в ванную комнату, чтобы «умыть лицо» от крови.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что полицейские начали проверку.

- 20 мая сотрудниками полиции выявлен факт нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему, - сообщили в пресс-службе. - В ходе проверки предварительно установлено, что инцидент произошел в августе прошлого года в Мотовилихинском районе. Личности всех участников установлены.

В полиции уточнили, что ранее в полицию заявлений и сообщений по поводу избиения не поступало.