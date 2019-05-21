«Пусть на колени встает!». В соцсетях появилось видео, на котором жестоко избивают подростка-инвалида из Перми
- Хватит уже! - кричат молодому человеку в красной рубашке его друзья, когда он в очередной раз начинает избивать лежащего на кровати парня.
"Мы тебя сейчас убьем!" весело сообщает девушка, снимая избиение на телефон.
Сразу в нескольких группах в соцсетях появилась видеозапись, на которой избивают подростка-инвалида. На кадрах видно, что компания молодых людей пробралась в квартиру и включила громкую музыку. Внезапно в комнату врывается молодой человек в красной рубашке и начинает избивать сидящего на кровати парня.
- Да хватит уже! - говорят ему друзья. За камерой слышен голос девушки, но даже она не спешит на помощь к пострадавшему парню.
"Девочка испытывает удовольствие от унижения человека", ситуацию с избиением комментирует психолог эксперт Людмила Кочкаева.
Скриншот с видео из группы "Пила"
Затем он оказывается на полу. Парень в рубашке просит его извиниться за «вранье».
Пострадавший молодой человек плохо говорит, и тот снова бросается на него с кулаками.
- Извиняйся! - требует агрессор. Друзья просят его перестать избивать парня, так как удары стали очень сильными.
В конце пострадавшего «вежливо» ведут в ванную комнату, чтобы «умыть лицо» от крови.
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что полицейские начали проверку.
- 20 мая сотрудниками полиции выявлен факт нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему, - сообщили в пресс-службе. - В ходе проверки предварительно установлено, что инцидент произошел в августе прошлого года в Мотовилихинском районе. Личности всех участников установлены.
В полиции уточнили, что ранее в полицию заявлений и сообщений по поводу избиения не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU