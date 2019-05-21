2019-05-21T16:13:35+03:00
Происшествия

«Пусть на колени встает!». В соцсетях появилось видео, на котором жестоко избивают подростка-инвалида из Перми

Полиция проводит проверку [аудио]
Елена КОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Скриншот с видео из группы "Пила"Скриншот с видео из группы "Пила"
Изменить размер текста:

- Хватит уже! - кричат молодому человеку в красной рубашке его друзья, когда он в очередной раз начинает избивать лежащего на кровати парня.

"Мы тебя сейчас убьем!" весело сообщает девушка, снимая избиение на телефон.

00:00
00:00

Сразу в нескольких группах в соцсетях появилась видеозапись, на которой избивают подростка-инвалида. На кадрах видно, что компания молодых людей пробралась в квартиру и включила громкую музыку. Внезапно в комнату врывается молодой человек в красной рубашке и начинает избивать сидящего на кровати парня.

- Да хватит уже! - говорят ему друзья. За камерой слышен голос девушки, но даже она не спешит на помощь к пострадавшему парню.

"Девочка испытывает удовольствие от унижения человека", ситуацию с избиением комментирует психолог эксперт Людмила Кочкаева.

00:00
00:00
Скриншот с видео из группы "Пила"

Скриншот с видео из группы "Пила"

Затем он оказывается на полу. Парень в рубашке просит его извиниться за «вранье».

Пострадавший молодой человек плохо говорит, и тот снова бросается на него с кулаками.

- Извиняйся! - требует агрессор. Друзья просят его перестать избивать парня, так как удары стали очень сильными.

В конце пострадавшего «вежливо» ведут в ванную комнату, чтобы «умыть лицо» от крови.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что полицейские начали проверку.

- 20 мая сотрудниками полиции выявлен факт нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему, - сообщили в пресс-службе. - В ходе проверки предварительно установлено, что инцидент произошел в августе прошлого года в Мотовилихинском районе. Личности всех участников установлены.

В полиции уточнили, что ранее в полицию заявлений и сообщений по поводу избиения не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Судмедэксперт, ошибочно нашедший алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика, получил 10 месяцев исправительных работ
Отец погибшего в ДТП ребенка уверяет, что дело не в халатности, а сговоре и планирует обжаловать слишком мягкое, по его мнению, решение суда [видео]
И тебя вылечат: в лже-клиниках пенсионерам от всех болезней назначали пиявки за бешеные деньги
Сотрудники МВД раскрыли масштабную криминальную схему — сразу в нескольких крупных городах России работала и процветала сеть медцентров, не имеющих к медицине никакого отношения [видео]
Новости 24
В Перми задержали подростка, который задушил своего дедушку
Житель Прикамья обманул государство на 3 миллиона
В Пермском крае клещи покусали более 600 детей
В Пермском крае дети пропускали занятия, потому что в школьных автобусах не было бензина
В Перми выделят 68, 7 миллионов рублей на новые остановки
«Победа» отменила рейсы из Перми в Анталью
В Прикамье задержали женщину, которая перевозила наркотики в волосах
Пермская учительница выиграла международный педагогический конкурс
В Перми появится памятник Ф.М. Достоевскому
В Прикамье чиновники «убирали» мусор и «ремонтировали»ямы с помощью фотошопа
В Прикамье столкнулись два пассажирских автобусов
МЧС прокомментировали пожар в поселке Уральский
«Останутся без крыши над головой»: в Прикамье горит жилой дом
В Прикамье мужчина напал на пенсионера из-за 5 000 рублей
АО «ПЗСП» доставит блоки сразу на стройку
В Прикамье спасатели помогли тяжелобольному мужчине
Волонтеры помогают жителям Прикамья подключиться к цифровому ТВ
МЧС: в Прикамье ожидаются заморозки
«Прятался от медведя в сторожке». В Перми нашли живым пропавшего пять дней назад парня
В Прикамье осудят парня за секс с 14-летней девушкой
В Прикамье мужчина украл у работодателя более 70 тысяч рублей
В Перми открылся Дягилевский фестиваль