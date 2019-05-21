Нотариус: "Если не соблюдать правила оформления документов, летний отдых с детьми может не случиться"

В пору отпусков и каникул, традиционно увеличивается количество обращений к нотариусам для оформления согласия на выезд несовершеннолетних детей за пределы Российской Федерации. Как показывает практика, не все семьи могут выехать на отдых за границу все вместе. Часто детей на отдых сопровождают только мама или только папа, иногда бабушка, дедушка или другие родственники. Часто бывает, что ребенок путешествует в составе организованной группы и его сопровождают не родственники, это могут быть тренеры, педагоги, воспитатели, а ещё «взрослый» ребёнок может выезжать за границу самостоятельно, без сопровождающих лиц. Как сделать так, чтобы выезд несовершеннолетнего за рубеж был правильно юридически оформлен? Какие «подводные камни» здесь есть? Об этом поговорили в эфире радио «КП»-Пермь» на 96.6 FM в программе «Юридическая сила» с нотариусом Пермского городского нотариального округа Марией Борониной.

- Мария Николаевна, давайте сначала разберемся с понятием «совершеннолетие»...

- Вопрос о совершеннолетии – в соответствии с пунктом 1 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет.

Чтобы при пересечении границы не возникло проблем и счастливые каникулы состоялись, родителям стоит заранее позаботиться о документе, который потребуется на паспортном контроле. Поэтому пожелание или совет всем, кто собрался на отдых за границу: после того, как вы определились с выбором страны и датой поездки, обратитесь к нотариусу для уточнения вопросов о необходимости оформления согласия на выезд.

Порядок пересечения границы Российской Федерации несовершеннолетними гражданами закреплен в статьях 20-22 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию № 114-ФЗ от 15.08.1996 года (в ред.от 19.02.2018г.): «если несовершеннолетний гражданин выезжает из страны вместе с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, согласия на выезд ребенка за границу от второго родителя не требуется. В случае, если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из Российской Федерации без сопровождения, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд с указанием срока выезда и государства, которое он намерен посетить.

- Почему нужно обращаться к нотариусу? Нельзя ли обойтись без него и самому составить документ, так называемую «доверенность на вывоз ребёнка»?

Обратиться нужно именно к нотариусу, поскольку это прямо предусмотрено законом. Нотариусы обязаны оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий от имени Российской Федерации. Именно на нотариусов возлагается обязанность разъяснять законным представителям суть удостоверяемого документа (согласия).

- Согласие – это …

Мы говорим сейчас о согласии на выезд несовершеннолетнего из Российской Федерации, а не о въезде в другую страну. Есть два вида согласий: есть согласие родителей на выезд ребёнка, которое предназначается для предъявления сотрудникам пограничной службы Российской Федерации, и оформляться оно должно строго в соответствии с федеральным законом о порядке выезда из Российской Федерации,

А для оформления согласия на получение визы?

- А второй вид – это согласия, которые требуют консульские учреждения и посольства для оформления визы несовершеннолетнему, и оформляются они в соответствии с требованиями законодательства страны въезда. При этом надо понимать, что у каждой страны свои правила и законы, касающиеся детей. Поэтому в большинство стран Шенгенского соглашения без согласия от второго родителя ребенка не впустят, даже если он едет с другим родителем. В некоторых странах, например, во Франции, согласие требуется от обоих родителей в любом случае, даже если ребенок едет за границу с одним из них. Таким образом иностранные государства стремятся предотвратить случаи незаконного перемещения детей на свою территорию.

- Что должно быть указано в согласии на выезд ребёнка?

В согласии на выезд несовершеннолетнего ребенка обязательно должны быть указаны названия государств, которые ребёнок намерен посетить, срок выезда и данные сопровождающего. Названия государств, планируемых для посещения, должны быть указаны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.

В связи с недавним (март 2019года) разъяснением ФСБ России, в согласии должны быть указаны названия всех государств, которые ребенок намерен посетить. При этом названия «страны Шенгенского соглашения, страны Евросоюза страны СНГ» теперь не допускается, несмотря на то, что перемещение по территориям стран, образующих так называемую Шенгенскую зону, осуществляется беспрепятственно гражданами других государств по единой визе для всех государств Шенгенской зоны.

В согласии обязательно должен быть указан срок выезда с указанием на период, в который осуществляется выезд такого несовершеннолетнего за пределы Российской Федерации.

В Министерстве юстиции Российской Федерации отметили, что выдача согласия сроком на продолжительный период времени, а также без привязки к конкретной поездке, может привести к нарушению прав ребёнка и невозможности обеспечения его интересов, а также породить впоследствии конфликтные ситуации.

В любом случае, срок, указанный в согласии, должен соответствовать вашему волеизъявлению и, конечно, в первую очередь интересам ребенка.

Мы (нотариусы) рекомендуем ответственно подходить к оформлению такого важного документа – согласия на выезд, руководствоваться, в первую очередь, принципами разумности, а не мнимой экономии, учитывать обстоятельства каждого конкретного выезда в целях определения безопасности поездки, а также её пользы для отдыха, здоровья или образования ребёнка.

При обращении к нотариусу за совершением соответствующего нотариального действия, Вы можете получить пояснения по всем возникающим вопросам.

- Если ребёнок выезжает за границу один, необходимо ли каждому из родителей оформлять отдельное согласие на выезд ребёнка из РФ или в согласие могут быть вписаны оба родителя?

Если оба родителя согласны на выезд несовершеннолетнего, то у нотариуса оформляется одно (совместное) согласие родителей на выезд их несовершеннолетнего ребёнка из Российской Федерации. Также возможно и оформление одного согласия родителей на выезд нескольких детей за границу.

- А если родители разведены и связь не поддерживают?

Иногда можно обойтись согласием одного из родителей, если второй родитель не принимает участия в воспитании ребенка и его местонахождение неизвестно. В этих случаях родитель, проживающий с ребенком, должен иметь при себе подтверждающие данные факты документы. Поэтому, собираясь отправиться в поездку, уточните в консульстве или посольстве правила получения визы той страны, куда вы собрались въезжать. Согласие может быть дано на посещение как одной страны, так и нескольких стран по усмотрению законного представителя ребёнка. Однако и в этом случае также следует учитывать наличие иных требований, установленных законодательством государства въезда.

- Какие документы нужно взять к нотариусу для оформления согласия?

Для оформления согласия нотариусу необходимо предъявить паспорт, свидетельство о рождении ребёнка или копию свидетельства о рождении, заверенную нотариусом, данные сопровождающего. Обращаем внимание, что документы должны быть в порядке (паспорта действительны, свидетельства читаемы, без исправлений, затертых/стертых данных и повреждений и пр.)

- А если один из родителей проживает в другом городе, но против поездки ребенка за границу не возражает, а отправить согласие не успевает?

Обратиться к нотариусу за соответствующим согласием не поздно, даже если до поездки остается совсем немного времени: документ можно достаточно быстро оформить и передать в любой регион России в электронном виде. Это стало возможным благодаря внедрению в работу нотариусов инновационных технологий и появлению современных нотариальных действий. Таких, как удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу и удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

Проще говоря, если родитель, согласие которого необходимо получить, находится в Перми, а другой родитель, который направляется с ребёнком за границу, в Москве, документ окажется в столице буквально за несколько минут. Родитель в Перми приходит к нотариусу и оформляет согласие. Нотариус переводит документ в электронный вид и отправляет его, к примеру, тому нотариусу в Москве, к которому удобно обратиться другому родителю. Московский нотариус, в свою очередь, переводит документ из электронного вида в бумажный, удостоверяет тождественность и выдает согласие другому родителю. Документ, переданный таким образом, сохраняет свою юридическую силу.

- Отдельная тема: запрет на выезд.Любой родитель может заявить о своем несогласии на выезд ребенка за рубеж...

- Бывает так, что несовершеннолетний путешествует с мамой или папой, а на границе выясняется, что второй родитель возражает против поездки.

Если второй родитель не согласен с тем, что его ребенок может выехать за границу России, он может заявить о своем несогласии в орган внутренних дел либо в орган пограничного контроля, а если проживает за границей – в дипломатическое представительство (консульское учреждение) РФ.

При подаче вторым родителем заявления о несогласии на выезд его несовершеннолетнего ребенка за границу предъявляется паспорт, нотариально заверенные копии документов, подтверждающие родительские права.

В заявлении, кроме данных и адреса заявителя («несогласного родителя») и данных несовершеннолетнего, указывается причина несогласия второго родителя на выезд ребенка за границу.

Централизованный учет заявлений о несогласии на выезд из РФ и порядок их рассмотрения осуществляется уполномоченным органом в сфере внутренних дел.

В связи с упразднением ФМС утвержден новый порядок подачи заявления о несогласии на выезд ребенка за рубеж. Теперь оно подается в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД по месту жительства родителя или самого несовершеннолетнего. Если заявитель постоянно проживает за границей, то он обращается в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ.

Заявление подается лично и рассматривается в течение 5 рабочих дней с даты регистрации. В Приказе МВД России от 11 февраля 2019 г. N 62 "Об утверждении Порядка подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 мая 2019 г., Регистрационный N 54596) приведена его форма, перечислены прилагаемые документы.

В случае удовлетворения заявления о несогласии, данные о запрете получат пограничники, и несовершеннолетнему будет временно ограничен выезд из России. Ребенка не выпустят за границу, если второй родитель принципиально не согласен с этим.

Чтобы не отменять поездку и избежать неприятных «сюрпризов» при пересечении границы, следует заранее узнать о наличии заявлении от второго родителя о его несогласии на выезд несовершеннолетнего (ребенка).

Получив информацию о наличии такого заявления о несогласии на выезд, второму родителю необходимо обратиться в суд для отмены ограничения прав несовершеннолетнего на выезд из РФ.

В соответствии со ст. 21 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию № 114-ФЗ от 15.08.1996 года (в ред.от 19.02.2018г.): «в случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ, вопрос о возможности его выезда из Российской Федерации разрешается в судебном порядке». Суд должен проверить, насколько необходим запрет на выезд, исходя из интересов ребёнка.

При обращении в суд родителю, заинтересованному в вывозе ребенка из РФ, в заявлении необходимо указать цель и сроки поездки, государства, в которые планируется выезд, а также доказательства нарушения прав ребенка действующим запретом на выезд.

- Согласия на поездки с несовершеннолетним по России - обращаются ли с этим?

- Да. К нотариусу в последние годы все чаще родители обращаются за оформлением согласия на сопровождение детей в поездках по России. Законодательно порядок оформления таких согласий не определен (прямо не предусмотрен), но если намечается поездка ребёнка, где сопровождающий – не родственник, а, предположим, тренер или педагог, и дети выезжают на какие-либо мероприятия, то даже на поездки несовершеннолетних по России родители должны давать согласие.

Связано это, в том числе, и с заселением несовершеннолетних в гостиницы. Сотрудники гостиниц руководствуются Правилами предоставления гостиничных услуг в РФ от 20015 года, согласно которым «для регистрации в гостинице несовершеннолетних граждан до 14 лет нужны документы, удостоверяющие личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов) или близких родственников, сопровождающего лица (лиц), документа, удостоверяющего полномочия сопровождающего лица (лиц), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних». То есть размещение детей возможно только в непосредственном присутствии самих родителей, законных представителей или сопровождающего лица.

В связи с предполагаемыми (планируемыми) изменениями Правил предоставления гостиничных услуг «Регистрация несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, по месту пребывания в гостинице в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность несовершеннолетнего, при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них)».

Отмечу, что в большинстве случаев достаточно, если такой документ подпишет один родитель.

Так или иначе, планируя летний (и не только) отдых детей, заранее обратитесь к нотариусу, чтобы получить ответы на все интересующие вопросы.

- Давайте напомним, как можно получить консультацию в Нотариальной палате Пермского края.

- По любым нотариальным действиям консультацию граждане могут получить абсолютно бесплатно у любого нотариуса или обратиться непосредственно в Нотариальную палату Пермского края по адресу: город Пермь, бульвар Гагарина, 44а. Телефоны: 263-36-20, 263-25-04.Вопросы также могут быть заданы на сайте Нотариальной палаты Пермского края https://59.notariat.ru/ или в официальных группах ВКонтакте https://vk.com/notary59 и на Facebook https://www.facebook.com/notary59/