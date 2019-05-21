Оцените SKODA SUPERB лично на тест-драйве в «Камской Долине» уже сегодня!

Мы уверены, с самого первого взгляда вы по достоинству оцените сильный, динамичный и убедительный образ SUPERB.

Только представьте, вы садитесь в просторный комфортабельный салон, плавно поворачиваете ключ зажигания и слушаете тихое «мурчание» двигателя. Вы нажимаете педаль газа и всем телом ощущаете мощность своего нового автомобиля. И уже на первом повороте вы становитесь единым целым…

Скорее всего, вы попали под удивительные «чары» SUPERB, что ж, не удивительно! А все потому, что дизайн SUPERB завораживает взгляд.

Элегантные линии кузова, хрустальный блеск биксеноновых фар, широкая защитная решетка радиатора заметно выделяют ŠKODA SUPERB на фоне других автомобилей класса D.

Удлиненный кузов, мощные колесные рамки, короткая крыша с вытянутым задним стеклом и высокая линия торнадо создают красивый спортивный силуэт.

Внутренний интерьер ŠKODA SUPERB также поражает. Он настолько гармоничен, что желание стать обладателем этого автомобиля появляется в первые минуты блаженства «объятий» кресел с подогревом, улучшенной боковой поддержкой и возможностью индивидуальной регулировки.

ŠKODA SUPERB - умный и безопасный.

Инженеры ŠKODA оснастили SUPERB самыми современными интеллектуальными технологиями, позволяющими обеспечить безопасность в любых дорожных условиях. Среди опций: поддержка безопасной дистанции и курсовой устойчивости, семь подушек безопасности, система экстренного торможения, технология распознания усталости водителя, электронная система контроля давления в шинах и другое.

Более того, теперь SUPERB оборудован камерой заднего вида: чтобы вы всегда чувствовали 100% контроль над любой ситуацией.

У SUPERB мощное «сердце».SUPERB оснащен бензиновыми двигателям нового поколения мощностью от 125 до 280 л. с. с расходом всего 5,4 - 7,2 л /100 км. Уже готовы получить новые ощущения от езды с максимальной скоростью и экономичностью?

SUPERB яркий и разнообразный.

Усовершенствованы и информационные системы: встречайте увеличенные сенсорные экраны Bolero и Amundsen с 6,5 дюйма до 8. Обновленный экран стал удобнее и ярче, а 4 задних динамика выведут качество звука на принципиально новый уровень. Приятный бонус - расширенное количество цветов атмосферной подвески - 10, вместо трех.

Конечно же, стоит сказать и про систему SmartLink. Ведь именно она открывает возможности вашего смартфона на информационно-развлекательном дисплее SUPERB (прослушивание музыки, поиск данных, телефонные звонки и многое другое).

ŠKODA SUPERB - это идеально сбалансированная «композиция», уникальная мозаика, составленная из 5 основополагающих частей: дизайна, комфорта, безопасности, мощности и интеллектуальных технологий.

Убедитесь лично в преимуществах ŠKODA SUPERB!

Камская Долина

Официальный дилер ŠKODA

Ул. Спешилова, 105а

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