«Париж тоже заслуживает фестиваля Дягилева». Музыкальный форум, созданный в Перми, будет проходить и в столице Франции

Девятой симфонией Малера, которую исполнил Фестивальный оркестр под управлением Теодора Курентзиса, в Перми открылся Международный Дягилевский фестиваль, который продлится до 30 мая. За 10 дней зрители увидят мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, выступления трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки.

Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. За это время он стал одним из крупнейших музыкальных форумов Европы. Слава пермского фестиваля докатилась и до Парижа. И французы обратились к организаторам Дягилевского фестиваля провести подобный фестиваль и у них. Об этом на пресс-конференции, посвященной открытию Дягилевского фестиваля, сообщил его продюсер Марк де Мони.

По его словам, с такой инициативой обратилась руководитель парижского театра Шатле Рут Макензи.

- Она сказала нам, что Париж тоже заслуживает фестиваля Дягилева. И это абсолютно обоснованно, потому что театра Шатле был одной из главных площадок Сергея Дягилева, - рассказал Марк де Мони, - Это будет не калька с пермского Дягилевского фестиваля, а абсолютно отдельный форум. Мы планируем провести его в феврале-марте 2021 года, что вполне будет сочетаемо с фестивалем в Перми.