«Сказала, что пошла домой»: в Перми разыскивают 11-летнюю девочку

24 мая в Дзержинском районе Перми пропала 11-летняя школьница. Последний раз ее видели в 19:00 около Хабаравской 62. Известно, что девочка гуляла с подружкой, увидела, что время уже позднее. Попрощалась, сказала, что пошла домой, и убежала. Но до сих пор ее местонахождение неизвестно. Ранее девочка не пропадала.

Вечером 24 мая родные школьницы обратились в полицию.

- В полицию Дзержинского района Перми обратилась женщина, которая сообщила, что пропала без вести ее 11-летняя дочь. Сотрудники полиции изучаются видеокадры с камер наружного наблюдения. К поиску подключились волонтеры, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Район розыска поделен на квадраты, которые «прочесывают» поисковые группы. Привлечены кинологи с служебно-розыскными собаками, конная полиция. Проводится осмотр подвалов, чердаков, подъездов домов, территория, прилегающая к жилому сектору.

Сбор волонтеров проходит около отдела полиции Дзержинского района, по адресу Ветлужская, 97.

Приметы Киры Эдоковой: рост 140-145 сантиметров, волосы тёмно-русые.

Была одета: плащ серый в клетку, голубые джинсы, чёрные кроссовки, берет белый с розовым цветом. С собой ранец сине-красный с аппликацией в виде медведя. На волосах резинка-спираль золотистого цвета.

Если вам известно что -либо о местонахождении 11-летней Киры Эдоковой, просьба сообщить по телефонам: 02, 8-902-630-80-82 (Ксения. координатор поисков).