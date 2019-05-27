Отключение воды в Перми с 27 мая по 5 июня 2019: где на этой неделе не будет воды
Отключение вод в Перми с 27 по 5 июня в мае 2019 года .На предстоящей неделе жителям трех районов Перми предстоит запастись водой. Холодной воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ.
В понедельник, 27 мая, без воды остались жители домов в Свердловском районе по адресам:
-Балхашская, 200, 203, 207;
- Старцева, 191;
-Суздальская, 1, 3.
с 10:00 утра и на сутки краны пересохнут в домах по адресам:
- Братская, 171, 175, 177;
- Ижевская, 19, 20, 21, 23, 30;
- Казахская, 102, 104, 106, 39, 56, 71, 72;
- Сахалинская, 3;
- Усольская, 15.
1 июня с 9.30 до 19.30 без воды останутся жители домов:
- Бородинская, 26;
- Вижайская, 10, 12, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 21, 23;
- Куйбышева, 147;
- Лодыгина, 10, 5, 6, 7;
- Люблинская, 24;
- Никулина, 35, 41, 47;
- Новосибирская, 13.
2 июня с 9 до 17: 00 воды не будет в Индустриальном районе :
- Космонавта Леонова, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 5, 7, 9;
- Мира, 102, 102А, 104, 106, 106А.
В начале следующей недели 5 июня с 9:00 до 19:00 воду отключат в домах Орджоникидзевского района:
-Ново-Гайвинская, 82, 90;
- Писарева, 1, 15, 2, 2А.
ИСТОЧНИК KP.RU