Отключение воды в Перми с 27 мая по 5 июня 2019: где на этой неделе не будет воды

Отключение вод в Перми с 27 по 5 июня в мае 2019 года .На предстоящей неделе жителям трех районов Перми предстоит запастись водой. Холодной воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ.

В понедельник, 27 мая, без воды остались жители домов в Свердловском районе по адресам:

-Балхашская, 200, 203, 207;

- Старцева, 191;

-Суздальская, 1, 3.

с 10:00 утра и на сутки краны пересохнут в домах по адресам:

- Братская, 171, 175, 177;

- Ижевская, 19, 20, 21, 23, 30;

- Казахская, 102, 104, 106, 39, 56, 71, 72;

- Сахалинская, 3;

- Усольская, 15.

1 июня с 9.30 до 19.30 без воды останутся жители домов:

- Бородинская, 26;

- Вижайская, 10, 12, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 21, 23;

- Куйбышева, 147;

- Лодыгина, 10, 5, 6, 7;

- Люблинская, 24;

- Никулина, 35, 41, 47;

- Новосибирская, 13.

2 июня с 9 до 17: 00 воды не будет в Индустриальном районе :

- Космонавта Леонова, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 5, 7, 9;

- Мира, 102, 102А, 104, 106, 106А.

В начале следующей недели 5 июня с 9:00 до 19:00 воду отключат в домах Орджоникидзевского района:

-Ново-Гайвинская, 82, 90;

- Писарева, 1, 15, 2, 2А.