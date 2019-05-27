2019-05-27T08:44:49+03:00
Общество

Погода на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 в Перми: месяц закончится потеплением

Погода на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 в Перми: температура повысится до +25 градусов
Елена КОНОВА
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Температура поднимется до 25 градусовТемпература поднимется до 25 градусовФото: Евгения ГУСЕВА
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Кажется, лето, все-таки, наступает! Синоптики рассказали о погоде на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 в Перми.

Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, в понедельник, 27 мая, температура воздуха в южной части Пермского края может повыситься до + 23 градусов.

- Но по северным и центральным районам, в том числе и в Перми, возможны дожди с сильным ветром, - сообщили в пресс-службе. - Во вторник температура днем понизится на 1-3 градуса. Облаков будет меньше. В среду, 29 мая, температура в Перми повысится до +22 градусов.

А вот прогнозы на вторую половину недели не очень точные. В период с 30 мая по 2 июня ожидается потепление до +21...+29 градусов в зависимости от района края.

- Наиболее вероятным можно считать «промежуточный» сценарий - постепенное повышение температуры: 30 мая днем +21…+26 градусов и преимущественно без осадков, а 31 мая и 1 июня вероятно установление жаркой погоды по югу края с максимальной температурой +27…+29 градусов, - объяснили в ГИС-Центре ПГНИУ. - Но в конце недели прохождение холодного фронта может сопровождаться сильным шквалистым усилением ветра. Впрочем, это еще предварительный прогноз, который может измениться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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