Грядки или смартфон: горожанин поделился опытом, как мотивировать детей поехать на дачу

- Когда я был маленьким, у нашей семьи был громоздкий телевизор без пульта управления, и мы с сестрой все время спорили, кто пойдет переключать канал. Ну и, конечно, очень ждали мультфильмы - например, «Том и Джерри». Заранее, минут за десять, садились перед «ящиком» - и все, не оторвать было. Но у каждого поколения свои вкусы, - делится Денис, отец семейства. - Мишка вроде бы взрослый, двенадцать уже, а как подсел на боевики, так все - каждый день ему подавай. Кристина тоже - ей про сказочных фей хочется, «Винкс», кажется. Ну ей простительно - она маленькая. Вот только уже который год, как собрались на дачу, - скандал, никак от телевизора детей не оторвать.

Недавно нашли решение - новое мобильное приложение. Друг посоветовал. Санька, тебе спасибо! Сам он уже давно пользуется Wink, а я человек, как говорят, старой закалки, но дети сразу его освоили. На телефоны скачивается легонькое приложение, регистрируется на один номер - на мой, понятно, - и все! Смотри хоть с телефона через приложение, хоть с ноутбука через сайт, хоть со смарт-ТВ. Детям я ставлю ограничение 12+, ничего вредного не нароют. Теперь дочка может начать смотреть мультики дома, а продолжить, например, в машине, на планшете. И не хнычет больше, когда собираемся куда-нибудь ехать. Или Мишка, когда устает, уходит к себе и смотрит фильмы на смартфоне с наушниками, не мешая остальным.

Как-то с женой тоже решили устроить проверку: говорят, можно подключить по сервису одновременно до пяти устройств. Ну мы взяли телик, планшеты жены и малой - да, дамы у меня в семье с планшетами, мы с сыном обходимся смартфонами, - как раз пять получилось. Каждый свое смотреть стал - и работало! Потом поехали на дачу проверять, ради чего и покупалось. В дорогу пару фильмов закачали. Там местами интернет пропадает, так фильмы без него шли. В деревне у нас Сеть ловит, так что ребята довольны, мы с женой тоже - не надо думать над новым телевизором на дачу, Wink от Ростелекома бюджетнее выходит. Дети нам помогают с прополкой грядок, а мотивируем их так: родителям помог - можешь и мультик посмотреть. Даже нашли способ из домика присматривать за Кристиной, пока она играет, и Мишкой, когда он трудится на участке, - в компании нам предложили видеонаблюдение. Оно для безопасности дачи, конечно, но пока мы на ней - мы его для наблюдения за детьми приспособили.