Участнице проекта «Преображение» сделают коррекцию зрения

Проект «Преображение» продолжается. Три месяца наша сотрудница Наталья Луканина будет не только стройнеть, но и работать над собой и своим здоровьем. На днях она посетила клинику заботы о зрении «Три-3», потому что хочет улучшить свое зрение.

- Сначала я прошла аппаратное обследование, потом меня ждала консультация рефракционного хирурга Антона Викторовича Шуваева, - рассказывает Наталья.

Антон Викторович объяснил, что у Натальи немного неправильно фокусируются лучи, проходящие через роговицу: они должны стремиться в центр, а у девушки они стремятся чуть в сторону.

- Мы исправим это с помощью эксимерного лазера, - добавил рефракционный хирург.

После этого глаза Натальи проверил лазерный хирург Екатерина Валерьевна Мохнаткина, которая после обследования выявила, что противопоказаний со стороны сетчатки к операции нет.

- Очень жду операцию, - говорит Наталья. - Спасибо врачам клиники «Три-З» за такую подробную консультацию!