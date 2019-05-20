Участнице проекта «Преображение» сделают коррекцию зрения
Проект «Преображение» продолжается. Три месяца наша сотрудница Наталья Луканина будет не только стройнеть, но и работать над собой и своим здоровьем. На днях она посетила клинику заботы о зрении «Три-3», потому что хочет улучшить свое зрение.
- Сначала я прошла аппаратное обследование, потом меня ждала консультация рефракционного хирурга Антона Викторовича Шуваева, - рассказывает Наталья.
Антон Викторович объяснил, что у Натальи немного неправильно фокусируются лучи, проходящие через роговицу: они должны стремиться в центр, а у девушки они стремятся чуть в сторону.
- Мы исправим это с помощью эксимерного лазера, - добавил рефракционный хирург.
После этого глаза Натальи проверил лазерный хирург Екатерина Валерьевна Мохнаткина, которая после обследования выявила, что противопоказаний со стороны сетчатки к операции нет.
- Очень жду операцию, - говорит Наталья. - Спасибо врачам клиники «Три-З» за такую подробную консультацию!
Участница "Преображения" посетила клинику "Три-3".
ИСТОЧНИК KP.RU
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