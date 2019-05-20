2019-05-20T11:55:49+03:00
Здоровье

Участнице проекта «Преображение» сделают коррекцию зрения

Наталья Луканина прошла все обследования в клинике «Три-3»
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Наталья хочет лучше видетьНаталья хочет лучше видетьФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Проект «Преображение» продолжается. Три месяца наша сотрудница Наталья Луканина будет не только стройнеть, но и работать над собой и своим здоровьем. На днях она посетила клинику заботы о зрении «Три-3», потому что хочет улучшить свое зрение.

- Сначала я прошла аппаратное обследование, потом меня ждала консультация рефракционного хирурга Антона Викторовича Шуваева, - рассказывает Наталья.

Антон Викторович объяснил, что у Натальи немного неправильно фокусируются лучи, проходящие через роговицу: они должны стремиться в центр, а у девушки они стремятся чуть в сторону.

- Мы исправим это с помощью эксимерного лазера, - добавил рефракционный хирург.

После этого глаза Натальи проверил лазерный хирург Екатерина Валерьевна Мохнаткина, которая после обследования выявила, что противопоказаний со стороны сетчатки к операции нет.

- Очень жду операцию, - говорит Наталья. - Спасибо врачам клиники «Три-З» за такую подробную консультацию!

Участница "Преображения" посетила клинику "Три-3".

ИСТОЧНИК KP.RU

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