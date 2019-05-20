«Я ему противна». Пермячка похудела на 8 кг, чтобы ее не бросил супруг

В последнем выпуске шоу «Перезагрузка» на ТНТ приняла участие 23-летняя пермячка Ксения Петрова. После рождения ребенка девушка поправилась на 20 кг - раньше ее вес был 60 кг, а сейчас стал 80 кг.

- Муж дал год на то, чтобы привести себя в форму, иначе грозится уйти, - рассказала девушка ведущей шоу Ксении Бородиной. - У меня остался месяц. Супруг не спит со мной уже шесть месяцев, не общается. Раньше он заботился обо мне, мы вместе смотрели мультфильмы. А сейчас я ему противна. Я пыталась заниматься спортом, сидела на диете, но происходили срывы.

Ксения очень переживала, что муж уйдет от нее. Скриншот с шоу "Перезагрузка" на ТНТ

В студии появился и муж Ксении, 29-летний Яков. Ксения Бородина сказала ему, что очень недовольна его комментариями в адрес супруги.

- Раньше она была стройной, привлекательной, - рассказал Яков. - Но потеряла всю былую сексуальность. Если она наденет красивое белье, будет мерзко выглядеть. Жене сложно меня возбудить. Она же молодая девушка, но похудеть не может. Пришлось идти на крайние меры и заключать договор - или за год она худеет, или мы расходимся.

Но позже Яков признался, что не хотел бросать семью. Угрозы уйти - это «мотивация» для Ксении к тому, чтобы похудеть. Услышав это, девушка заплакала.

Девушка разрыдалась, когда услышала, что Яков не хотел ее бросать. Скриншот с шоу "Перезагрузка" на ТНТ

- Ты даже меня до слез довел, - сказала Ксения Бородина. - Это неправильная мотивация, надо было ей раньше об этом сказать.

После этого началась сама «перезагрузка». Ксении дали советы тренер по фитнесу, эксперт по отношениям. Она посетила косметолога, стоматолога. А также вместе с мужем сходила к тренеру по тантре. Ксении подобрали три комплекта одежды и изменили прическу. В итоге девушка похудела на 8 кг и изменилась до неузнаваемости!

Новый облик Ксении очень понравился. Скриншот с шоу "Перезагрузка" на ТНТ

- Я в шоке, я не ожидала такого увидеть, - сказала Ксения, стоя на подиуме в красивом пышном платье.

- Просто глаз не отвести, - произнес Яков и подарил супруге цветы.

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