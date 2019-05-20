Погода с 20-26 мая в Пермском крае 2019: ожидаются холодный ветер, град и заморозки

После кратковременной аномальной жары в Пермском крае установится настоящий холод. Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, температура на неделе с 20-26 мая будет на пять градусов ниже климатической нормы. В первой половине неделе она будет постепенно повышаться, но во второй половине снова ожидается арктическое вторжение.

- Днем 20 мая в Прикамье температура составит +7...+12 градусов, 21 мая - +9...+14 градусов, 22 мая - +11...+16 градусов, - рассказали синоптики. - А вот ночью увеличится вероятность заморозков до -2 на большей территории края. Зато вероятность осадков в виде дождя и снежной крупы с каждым днем будет все меньше.

23 мая максимальная температура в Перми может достичь +18 градусов. Но с 24 мая на территории Пермского края начнется похолодание.

- Температура на севере края может упасть до 0 градусов, возможны снегопады, - добавили в ГИС-Центре ПГНИУ. - На юге края похолодание может оказаться сильным, максимальная температура днем 24 мая может составить всего +4…+9 градусов. Так что заморозки в ночь на 25 мая возможны практически по всей территории края. Эта ночь может стать самой холодной с 1 мая.

А вот 27 мая ожидается резкое потепление.