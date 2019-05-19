Ищем пути объезда - центр Перми 19 мая будет закрыт для транспорта

19 мая в Перми одновременно с другими городами страны будет проходить Всероссийский полумарафон «Забег.РФ». Старты начнутся в 11 часов, но уже с пяти утра центр Перми будет закрыт для движения транспорта. С учетом того, что часть улиц сейчас перекрыта из-за дорожных работ, передвигаться по городу, похоже, будет проще пешком.

Рано утром 19 мая перекроют улицу Окулова от Куйбышева до Попова, улицу Монастырская от дома №1 до улицы Попова, улицу Осинская от Окулова до Монастырской, Комсомольский проспект от Монастырской до Петропавловской, улицу Газеты «Звезда» от Окулова до Монастырской. Движение здесь будет закрыто с 5.00 до 16.00.

До 15.00 будет закрыто движение транспорта по улице Ленина от Горького до Попова, улице Екатерининская от улицы 25 Октября до Компроса, Комсомольскому проспекту от Петропавловской до Луначарского.

В центре Перми до 16.00 19 мая будет запрещена парковка всех видов транспорта. Нельзя будет оставлять автомобили на:

- улице Окулова от Комсомольского проспекта до улицы Осинской;

- улице Монастырская от дома №1 по улице Монастырской до улицы Попова;

- улице Ленина от улицы Максима Горького до улицы Попова;

- улице Екатерининская от улицы 25 Октября до Комсомольского проспекта;

- улице Осинская от улицы Окулова до улицы Монастырской;

- Комсомольском проспекте от улицы Монастырской до улицы Луначарского;

- улице Газеты «Звезда» от улицы Окулова до улицы Монастырской.

Изменится и движение общественного транспорта. Полностью отменят до 16.00 движение автобуса №2 «Пермь-II - Пермь-I». Автобусы №3, 10, 14, 33, 41 пойдут в объезд. Маршруты троллейбусов №1 и №5 укоротят до остановки «Комсомольская площадь». Трамваи №4, 7 и 11 будут объезжать центр города по улице Белинского.