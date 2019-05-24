«У вашего ангела нет крыльев». Пермские врачи несколько дней боролись за жизнь годовалого малыша, выпавшего из окна

За жизнь крохи боролись больше 10 врачей

- Это один из случаев, когда люди не зря выбрали свою профессию, - говорят пермяки о врачах, которые спасли годовалого кроху, выпавшего из окна. - В детской краевой больнице работают отличные доктора, преданные своему делу. Спасибо огромное руководству больницы и, конечно, всем врачам и медсестрам за доброту и профессионализм, вы молодцы!

С начала мая, когда погода за окном стала по-летнему жаркой, в Пермском крае произошло уже пять случаев выпадения детей из окон. Спасаясь от духоты, взрослые открывают окна нараспашку и забывают о бдительности, оставляя детей без присмотра.

Одна такая трагедия случилась в Перми 11 мая. В краевую детскую клиническую больницу поступил годовалый малыш, который выпал из окна шестого этажа.

- Ребенок поступил с тяжелейшими травмами, от которых мог умереть в любой момент, - рассказывает министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. - Он не мог дышать самостоятельно, был подключен к искусственной вентиляции легких. И только благодаря слаженной работе врачей и экстренной операции жизнь маленького пациента была спасена.

К оказанию помощи малышу подключились все члены хирургической бригады: хирург, травматолог, нейрохирург, анестезиолог. Ребенку провели компьютерную томографию, мультидисциплинарное обследование выявило повреждения внутренних органов.

- Малыша доставили в операционную, где врач-хирург Данила Савельев и два ассистента - Ксения Богданова и Анастасия Смышляева - провели экстренную операцию, - рассказывают в минздраве. - Операция длилась два с половиной часа. Ребенок мог погибнуть от большой кровопотери, но врачам удалось сохранить ему жизнь.

После операции борьба за жизнь крохи продолжалась еще восемь дней. Под руководством заведующего реанимацией, врача анестезиолога-реаниматолога Константина Горковца анестезиологи-реаниматологи вместе с хирургами выхаживали малыша еще восемь дней. И только 20 мая состояние маленького пациента улучшилось настолько, что его перевели в общую палату отделения нейрохирургии. По оценкам медиков, проходить лечение в условиях стационара он будет еще месяц.

- В этой истории присутствует, конечно, доля везения, - говорит заместитель главного врача по хирургической помощи Краевой детской больницы Игорь Тюнягин. - Ребенок получил серьезные травмы, при которых своевременно оказанная медицинская помощь на всех этапах позволила сохранить жизнь маленькому пациенту. Отмечу настоящую командную работу коллектива хирургической службы КДКБ, хочется поблагодарить весь медперсонал и за высокие результаты, которых удается добиваться вместе.

Не оставляйте детей без присмотра

- По статистике Краевой детской клинической больницы, за год проходит до 15 - 20 детей с подобными травмами, - говорит Оксана Мелехова. - Родители, будьте бдительны, не оставляйте детей без присмотра. И, конечно, спасибо нашим врачам за слаженную и оперативную работу, за профессионализм и ежедневный непростой труд!

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Пермскому краю, несчастные случаи, связанные с выпадением детей из окон, традиционно увеличиваются с приходом теплой погоды.

НАША СПРАВКА

Простые советы, как их избежать и сохранить жизнь ребенку:

1. Держать окна закрытыми, если дома ребенок.

2. Не использовать антимоскитные сетки как защиту от падений - дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу.

3. Никогда не оставлять ребенка без присмотра.

4. Установить на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно.

5. Никогда не ставить мебель возле окна. Ребенок очень быстро и беспрепятственно заберется на подоконник.

6. По возможности открывать окна сверху, а не снизу.

5. Ставить на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров.

7. Если вы что-то показываете ребенку из окна - всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду.

8. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое оборудование, вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования.

ВАЖНО

Что делать, если вы стали очевидцем трагедии

- Первое, что вам необходимо сделать ,- немедленно вызвать скорую медицинскую помощь, - объясняют в оперативных службах. - Причем нужно быстро и четко описать то, что произошло с ребенком. На такой вызов (по поводу выпадения из окна) будет незамедлительно направлена реанимационная бригада. Единственное исключение - это тот случай, если рядом с местом падения в данный момент будет находиться линейная бригада «скорой», то вызов передадут ей, и сразу же на подкрепление направят реанимацию.