2019-05-17T14:09:14+03:00
Происшествия

В Прикамье врач не принял 84-летнюю пенсионерку с переломом ноги

Женщину отправили в другую больницу
Лилия Абибулаева
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В четверг, 16 мая, родственники привезли 84-летнюю пенсионерку с переломом бедра в районную больницу в деревне Лобаново, однако врач отказался принимать пациентку. Причиной отказа стало то, что женщина прикреплена к другой больнице.

- Мы привезли нашу 84-летнюю бабушку в травмпункт Пермской ЦРБ деревни Лобаново, чтобы сделать повторный снимок после перелома шейки бедра, но в приёме нам было отказано, потому что в программе указано, что мы прикреплены к другой больнице, хотя в поликлинике Пермского района мы обслуживаемся уже полгода, - написала родственница пациентки в соцсетях.

Пенсионерка ждала в приемной целый час, пока родственники пытались поговорить с главврачом.

- Мы смогли связаться только с секретарем главврача, которая пояснила нам, что от главврача поступило распоряжение нас принять, но врач отказался это сделать!

Несмотря на разрешение главврача, 84-летнюю женщину так и не приняли, снимок так и не сделали.

Мы обратились за комментарием в краевой минздрав.

- Министерство здравоохранения начало проверку инцидента, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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