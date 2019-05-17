2019-05-17T13:52:59+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Пермяки смогут посмотреть Студенческую весну онлайн

Фестиваль стартовал в городе 14 мая
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17-18 мая пермяки смогут увидеть выступления команд-участниц Студенческой весны и финальный гала-концерт онлайн – на сайте movix.ru или в мобильном приложении «Дом.ru Movix». Трансляцию организует телеком-оператор «Дом.ru».

14 мая в Перми стартовал XXVII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». В город съехались почти 3 тысячи представителей вузов из 75 регионов России. В течение нескольких дней участники представят выступления в музыкальном, танцевальном, в театральном и оригинальном жанрах, а также региональные программы и работы в направлениях «Журналистика» и «Видео». Конкурсные показы одновременно проходят в 7 направлениях на 6 площадках фестиваля. Работы молодых талантов оценивают известные режиссеры, актеры, музыканты, танцоры, журналисты и общественные деятели.

«Дом.ru» покажет региональную программу, которая пройдет 17 мая на сцене Пермского академического Театра-Театра. Начало в 9.00 по Москве. 18 мая можно будет увидеть гала-концерт с лучшими моментами выступлений со всех площадок фестиваля. Начало в 18.00. Посмотреть трансляцию можно в мобильном приложении «Дом.ru Movix» и на сайте movix.ru.

«У события огромная география и высокий интерес аудитории, но посетить его смогут немногие. Именно поэтому мы решили расширить его границы и дать возможность жителям всех городов России увидеть грандиозное зрелище и поболеть за своих конкурсантов. Надеемся, что трансляция подарит незабываемые и яркие эмоции», — комментирует директор пермского филиала «Дом.ru» Наталья Лерман.

Учредителями фестиваля в 2019 году выступают Правительство Пермского края и Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи». Фестиваль проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Партнёром фестиваля выступает автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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