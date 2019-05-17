В редакции «КП»-Пермь» наградили призеров конкурса «Помним Великую Победу»

17 мая в редакции «КП»-Пермь» состоялось торжественное награждение участников конкурса «Помним Великую Победу». Всего в нашем совместном с Общественным советом ГУ МВД России по Пермскому краю конкурсе было три номинации: «Окно в Победу», «Поделка от ребенка» и «Авто Победы».

Участники первой номинации украшали окна к 9 Мая, участники второй - создавали макеты танков, газелей и машин. К сожалению, участников в третьей номинации не было.

Голосование на нашем сайте длилось месяц. Участники конкурса просили ставить лайки своих друзей, коллег и родственников.

17 мая мы пригласили в нашу редакцию тех, кто занял первые три места в каждой номинации. Если вы не заняли призовое место, но хотите получить электронный сертификат, напиши в личные сообщения в нашей группе.

Перед награждением мы провели экскурсию для маленьких участников по нашей редакции. Все были в восторге от нашей радийной студии!

- Я бы хотела стать радио-начальником, - призналась первоклассница Маша.

Детям в студии понравилосьФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 место в номинации «Окно в Победу» заняли ученики седьмого класса из Александровска - Ян Бучинский, Денис Янцен и Мария Щукина. Вместе с ними окно оформляла Елизавета Семенихина, но она приехать не смогла. Ребятам подарили iPad и набор детской художественной литературы.

- Только не заходите на запрещенные сайты, - пошутил Владимир Васенин, заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Пермскому краю.

Победители Ян, Денис и МарияФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Второе место заняла ученица 8 класса школы «Дюплекс» Алсу Васбиева. Ей подарили игровую клавиатуру.

Алсу очень красиво оформила окноФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Третье место - у Артема Шишкина, Лизы Юркиной и Маши Михалевой, первоклассников из школы Култаево. Им подарили красочные календари, журналы «Комсомолки» про Фиксиков и детские книжки.

- Я очень рада! - сообщила нам Маша.

Юные, но талантливые участникиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 место в номинации «Поделка от ребенка» занял будущий первоклассник Антон Евдокимов. На награждение он приехал из Большой Сосновы вместе с дедушкой.

- Я сделал танк из бумаги вместе с мамой и папой, - сказал Антон. - Они мне помогали.

За свою поделку Антон получил планшет.

Антон с дедушкойФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

2 место заняла Виктория Полежаева, которая изготовила макет газели, украшенной ко Дню Победы. Ей мы подарили наборы художественной литературы.

Вике книг теперь на целую четверть хватит!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А третье место занял Артем Колесников, он тоже ученик школы «Дюплекс». Кстати, вместе с ним и с призером номинации «Окно в Победу» Алсу приехал их учитель Константин Николаевич.

- Спасибо за коллекцию книг, - поблагодарил Артем.

Артем сделал прекрасную модель автомобиляФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Организаторы конкурса:

Газета «Комсомольская правда» в Перми

Министерство образования и науки Пермского края

Общественный совет при ГУ МВД России по Пермскому краю

Департамент общественных проектов администрации губернатора Пермского края

ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе»

Пермская региональная общественная организация ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов.