Героиня показала свою продуктовую корзину и до и после проекта «КП»-Пермь» «Преображение»

Героиня проекта «КП»-Пермь» «Преображение» Наталья Луканина уже сбросила 6,5 из 20 кг. И это только за месяц! Сейчас девушка делает все, чтобы стать еще стройнее.

- Я продолжаю ходить на тренировки, массажи, - говорит Наталья. - И, конечно, правильно питаюсь. Раньше я по вечерам ходила в магазин и покупала кучу вредных продуктов - ненатуральное желе, батон, сгущенку, шоколад, тортики. А потом шла домой и с наслаждением все это ела. Сейчас мой рацион кардинально изменился. В моем холодильнике только полезные продукты: кефир (обожаю его), сельдерей, горошек, тунец, молоко, яблоки. Есть, конечно, еще и крупы, хлебцы. В общем, не могу сказать, что я страдаю от голода. Если совсем умираю без сладкого, тогда покупаю натуральный мед.

Впереди у нас еще полтора месяца проекта, но Наталья чувствует эффект уже сейчас. Ходить ей стало легче, почти пропала одышка. И, как признается героиня, без тренировок она уже жить не может.

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