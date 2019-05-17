Бесплатные автобусы, два фейерверка и красные человечки. Что ожидает пермяков в «Ночь музеев»

- В 2006 году, когда «Ночь музеев» состоялась впервые, в ней приняли участие всего 600 пермяков, а в прошлом году – уже 25 тысяч, - рассказал министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. - Эта акция - способ создать необычную атмосферу и расширить границы обыденной музейной жизни, привлечь в музеи даже тех, кто никогда раньше там не был.

В этом году краевая акция «Ночь музеев» пройдет более чем в 70 культурных учреждениях Пермского края, в том числе в 35 пермских. В акции стали принимать участие и негосударственные музеи, например, промышленные музеи предприятий, которые в обычное время недоступны для посторонних посетителей. Полную программу смотрите здесь.

От золотого века российской культуры до «оттепели»

Темами «Ночи музеев - 2019» стали Год театра, 220-летие со дня рождения А. С. Пушкина и 150-летие периодической таблицы Менделеева.

В очень популярном у детей и взрослых Музее пермских древностей «Ночь» будет посвящена химическим элементам-супергероям из таблицы Менделеева. А в завершение вечера в музее прозвучит бард-опера «Трогонтериевый слон - суперкости» - музыкальный взгляд на один день из жизни палеонтологической экспедиции.

В Доме Мешкова будет воссоздана атмосфера «оттепели». Прозвучит музыка 1960-х годов в исполнении первых вокально-инструментальных ансамблей, пройдет показ мод 60-х годов – нарядов из нейлона, лайкры и кримплена, состоится танцевальный мастер-класс по твисту, хали-гали, фокстроту, чарльстону и линди-хопу.

В историческом парке «Россия – моя история» откроются музыкальная, танцевальная и театральная площадки, связанные со знаменитым пермским импрессарио Сергеем Дягилевым.

В Пермской художественной галерее в «Ночь музеев» зрители смогут увидеть новую выставку «Пушкин. Линия жизни», на которой будут представлены экспонаты из фондов Пермской галереи, частных коллекций, музеев и библиотек Перми, а также встретиться с заслуженным художником России, иллюстратором сказок Пушкина Станиславом Ковалевым.

- XIX век называют золотым веком русской культуры, - напомнила директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян. - И мы решили поближе познакомить наших посетителей с этим золотым веком, рассказать не только о Пушкине, но и о музыке, моде, искусстве – самых разных элементах жизни российского общества XIX века.

В галерее прозвучит классическая музыка - литературно-музыкальная композиция «Метель», а также романсы и арии из опер на стихи Пушкина в исполнении солистов Пермского театра оперы и балета. Акция завершится традиционным праздничным фейерверком на Соборной площади. Он начнется в 22.55.

Идет презентация акции «Ночь музеев», организованная министерством культуры Пермского края

Юбилей PERMM

- Наш музей был создан ровно 10 лет назад, - напомнила арт-директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева. - Это была такая культурная провокация - привязать день рождения музея к международной акции. И вот уже 10 лет мы отмечаем вместе с городом праздник современного искусства. В этом году главным событием станет открытие персональной выставки петербургского художника Владимира Козина, основателя товарищества «Новые тупые» и участника выставки «Русское бедное», с которой 10 лет назад стартовал PERMM. Выставки «Новых тупых» прошли в Москве, Цюрихе, осенью проект товарищества откроется в Нью-Йорке. А мы покажем очень ироничную персональную выставку Владимира Козина.

PERMM организует «Ночь музеев» на разных площадках. Во время акции «Привет, Андрей!» все желающие смогут смастерить красных человечков и оставить на них послания Андрею Люблинскому (автору этих самых красных человечков). В сквере перед музеем будут создавать футболки с оригинальными надписями. А на площадке за музеем, где открывается красивый вид на долину реки Егошихи, состоится open-air пермских музыкантов.

- Это что-то вроде нашего ответа губахинскому фестивалю «Тайны горы Крестовой», - улыбается Наиля Аллахвердиева. – В нем будут участвовать группа «3000 К» и индустриальная команда Jagath. А ночью в музее выступит звезда современной музыки Катя Шилоносова, она же Kate NV. Завершится вечер фейерверком, который запустят в 22.50.

«Где ты появился на свет»

«Ночь музеев» пройдет практически во всех территориях Пермского края. В Чусовом она будет посвящена 95-летию Виктора Астафьева, в Добрянке – основателю местного музея, управителю Добрянским заводом в конце XIX века Павлу Сюзеву. А в Лысьвенском музее центральной темой станет выставка, посвященная недавно ушедшему из жизни композитору Евгению Крылатову.

- Будут представлены артефакты, подаренные композитором нашему музею, в том числе фото семьи, - рассказала директор Лысьвенского музея Ольга Кожевникова. – Дед композитора пел в Кыне на крылосах в храме. И фамилия Евгения Павловича изначально была Крылосов, потом он уже взял себе псевдоним Крылатов.

В завершение «Ночи музеев» на парадном крыльце Шуваловского дома все посетители вместе с музыкантами и сотрудниками музея смогут исполнить песни на музыку Евгения Крылатова – «Крылатые качели», «Прекрасное далеко», «Где ты появился на свет».

Не только музеи

Впервые в акции примет участие Государственный Архив Пермского края. Программа «Ночи в архиве» посвящена 100-летию учреждения и Году театра в России. Посетители увидят материалы по истории ведущих пермских театров, в том числе театральные афиши ушедших эпох. Архив покажет изобразительные материалы из фондов известных пермских художников, которые ранее никогда вместе не демонстрировались. Можно будет увидеть подлинные документы первой половины XIX века, а также карты и городские планы Прикамья.

Второй год подряд участником «Ночи музеев» станет «Теле2».

- Мы продолжили партнерство с Центральным выставочным залом, - рассказала коммерческий директор Пермского филиала «Т2 Мобайл» Злата Белышева. - Там мы представим инсталляцию «Инстамузея». В онлайн- кинотеатре будут транслироваться экскурсии по лучшим музеям Москвы и Санкт-Петербурга, которые будут вести в эту «Ночь музеев» известные актеры, например, Сергей Астахов.

Свои двери для экскурсий распахнут Музей истории связи, Музей истории пермского моторостроения, Музей истории пермского железнодорожного транспорта и др. За сладостями можно будет отправиться на экскурсию в Пермскую кондитерскую фабрику, за космическими знаниями в Музей авиации и космонавтики в техникум им. Швецова. К всероссийской акции в этом году присоединились и независимые площадки: пермяки могут увидеть частные коллекции Музея упаковки, Музея ретро-автомобилей, Музея авторских кукол.

"Ночь музеев" пройдет более чем в 70 культурных учреждениях Пермского края.

Два бесплатных автобуса

Как не растеряться в этом многообразии? Для этого на сайте permartnight.ru создана единая карта всех музеев, участвующих в акции. Там можно составить собственный маршрут музейного путешествия, в зависимости от вкусов и пристрастий. Потом им можно будет поделиться с друзьями. Также на сайте будут оперативно отражаться все изменения в программах участников.

А чтобы пермяки смогли успеть увидеть как можно больше интересного, по городу начнут курсировать бесплатные «музейные» автобусы. Они будут ходить с 18 до 23 часов через каждые 25 минут. Остановки автобусов будут возле ЦВЗ и художественной галереи, у парка «Россия - моя история», у музея PERMM и в Мотовилихе. Также муниципалитет в этот день продлит работу общественного транспорта.

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