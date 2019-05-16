«Даже не пытайтесь!» Министр образования Пермского края рассказала, как будут бороться со списыванием на ЕГЭ

27 мая пермские школьники будут сдавать первый ЕГЭ – литературу либо географию. Всего в этом году выпускные экзамены сдают 13 тысяч человек, в том числе – более тысячи выпускников прошлых лет.

Самым популярным предметом стал русский язык - ведь ЕГЭ по русскому обязателен для получения школьного аттестата. Второй обязательный предмет – математика. И здесь есть новшество. В этом году школьнику надо сразу выбирать, какую математику он будет сдавать – базовую или профильную. А в прошлом году, не сдав или плохо сдав профильную математику, выпускник мог идти сдавать базовую.

В этом году в Прикамье выросло количество желающих сдавать информатику и иностранные языки. А вот обществознание будет сдавать меньше ребят, чем в прошлые годы.

Весной проходили тренировочные экзамены, на которых школьники не только проверяли свои знания, но и учились правильно заполнять экзаменационные листы.

- Я два года назад тоже решила проверить себя и сдать ЕГЭ, - рассказала министр образования края Раиса Кассина. – Так самым сложным было не выполнить задания, а заполнить форму. Поэтому мы проводим такие тренировки, чтобы ребятам было проще сдавать экзамены.

В этом году в пунктах сдачи ЕГЭ значительно усилены меры безопасности. Во всех школах, где одиннадцатиклассники будут писать ЕГЭ, установят металлодетекторы и глушилки для мобильников. В каждой аудитории поставят по две видеокамеры, которые будут фиксировать все, что происходит в классе. А студенты педагогического университета будут следить за сдачей ЕГЭ в режиме он-лайн.

- Все попытки принести на экзамен телефоны и шпаргалки обречены на неудачу, - предупредила Раиса Кассина. –Это все сразу видно, и дети со шпаргалками будут удалены с экзамена без права пересдачи в этом году. В 2018 году таким образом в крае выгнали с ЕГЭ четырех школьников. Так что даже не пытайтесь!