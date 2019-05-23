Профильный лагерь "Отдых в стиле КВН" ждет в гости

С приближением каникул все родители волнуются, куда же отправить ребенка, чтобы он хорошо отдохнул, научился новому, встретился с новыми друзьями.

В Пермском крае уже больше 13 лет успешно реализуется необычный проект. Проект про детское творчество и для развития креативности. Каждое лето, но всего две недели в Пермском крае, работает профильный лагерь «Отдых в стиле КВН».

Руководители проекта Алексей Бурди и Елена Шардина рассказали о лагере.

- Приехала к нам как-то девочка, застенчивая, зажатая, - рассказывает Елена Шардина. - Лагерная смена прошла, а спустя несколько недель звонят ее родители и рассказывают, что дочь как будто подменили: она активно участвует во всех мероприятиях, самооценка повысилась, стала лидером в классе. И таких примеров сотни!

архив лагеря "Отдых в стиле КВН"

- То, что о нас не все знают, - логично. Мы почти не рекламируемся. Мы размещаем информацию в соцсетях, у нас есть сайт, но это больше информационные ресурсы. У нас проект абсолютно открытый, но мест мало (чуть больше 150), и на половину из них претендуют самые талантливые ребята Пермского края, получающие льготу на путевку от Министерства образования и науки. В этом году благодаря помощи Ирины Валентиновны Ивенских, президента Ассоциации развития КВН Прикамья, такая возможность у ребят вновь есть. Вторая половина путевок быстро расходится. Но сейчас еще есть возможность попасть на смену, - поясняет Алексей Бурди.

Что такое «Отдых в стиле КВН»

Молодежный профильный лагерь «Отдых в стиле КВН» - это проект, который разрушает все стереотипы понятия «детский лагерь». Здесь нет катания на лошадях, кружков по интересам, родительского дня и… свободного времени. За день надо успеть придумать и провести зарядку, написать сценарий, отрепетировать его, чтобы вечером уже выступить на сцене. И это далеко не все, что предстоит ребятам сделать за день.

Лагерь «Отдых в стиле КВН» работает уже 13 лет совместно с Министерством образования и науки Пермского края, Центром детского творчества «Ритм» и Ассоциацией развития КВН Прикамья. За все время его существования здесь побывали более двух тысяч ребят из всего Пермского края и других регионов России.

Навыки, полученные за две недели, помогают выпускникам лагеря в обычной жизни: кому-то лагерь помог определиться со сферой деятельности, кому-то школа жизни лагеря «Отдых в стиле КВН» помогает успешно пройти собеседования при поступлении на работу, кто-то использует опыт «Отдыха» в руководстве крупным проектом.

Почему КВН?

Лагерь называется «Отдых в стиле КВН», но здесь не готовят кавээнщиков. Узнав, что такое «визитка команды», научившись писать шутки, ребята, конечно, достаточно успешно выступают в школьных лигах. Но цель проекта не в этом. Ребенок, который съездил в лагерь, понимает, что буквально из ничего можно быстро сделать что-то классное. И он может сделать это сам, начинает верить в свои силы.

архив лагеря "Отдых в стиле КВН"

Программа лагеря - авторская, она входит в топ-100 программ летних лагерей России и одобрена Министерством образования и науки Прикамья. Программа рассчитана на 14 дней. За это время ребята успевают поучаствовать и в профильных мероприятиях - конкурсах, репетициях, мастер-классах, выступлениях, - и получить физическую и интеллектуальную нагрузку.

В лагере действительно много времени уделяется тому, чтобы воспитать в детях чувство юмора и самоиронию, чтобы научить писать шутки, но главное: юмор и КВН здесь становятся эффективным способом побороть комплексы и найти пути самовыражения!

Уметь играть в КВН - необязательно

- Если у ребенка есть опыт игры в КВН - это отличная возможность максимально прокачать имеющиеся навыки, - отмечают организаторы. - Нет опыта - будь готов общаться, творить, развиваться, весело и с пользой проводить время, учиться быть лидером! Мы научим, точнее - покажем, как это круто! Ребята поучаствуют в подготовке настоящих кавээновских выступлений, съемках видео и настоящего сериала.

Не отряд, а команда!

В лагере дети делятся именно на команды.

- Именно в команде единомышленников ребенку будет проще преодолеть любые страхи и выступить перед любой публикой, - считают организаторы.

Ежегодно в лагерь набирается только 8 команд численностью не более 22 человек в каждой, вне зависимости от возраста, жизненной позиции и таланта. Одна из важнейших задач лагеря - чтобы ребята общались не только в своей команде, но и дружили с другими.

- В команде может быть и 10-летний малыш и 18-летний выпускник, - комментирует Елена Шардина. - Они все вместе! Это важно! Это помогает бороться со страхами, раскрываться, общаться, дружить.

Вожатых «по объявлению» не берем

Для любого родителя важно, чтобы его ребенок был в безопасности в руках опытных специалистов. Нередки случаи, когда вожатые и воспитатели в лагерях - студенты, которые ищут подработку на лето. Авторы проекта «Отдых в стиле КВН» сами прошли этот путь, но в своем лагере сделали все иначе.

В лагере работают 30 человек, каждый - настоящий профессионал своего дела. Во главе каждой команды два человека: тренер и куратор.

архив лагеря "Отдых в стиле КВН"

- Тренер - человек, который обладает креативными навыками. Хотели бы сказать «кавээнщик», но кто-то ушел в создание сериалов, кто-то занимается стендапом, кто-то продолжает играть в КВН, - подчеркивает Алексей. - Тренеры отвечают за содержательную часть программы лагеря: вместе со своими командами готовятся к мероприятиям, создают полноценные кавээновские выступления, ведут подготовку вечерних шоу и просто заражают творчеством.

Кураторы - опытные педагоги Центра детского творчества «Ритм», которые прошли школу молодежного творческого объединения «Ровесник». С ними каждая команда становится одной большой семьей. Кураторы поддерживают командный дух и следят за соблюдением режима.

Помимо кураторов и тренеров в лагере работает тренер личностного роста - человек, который отвечает за позитивный настрой во всем лагере, помогает кураторам и тренерам увидеть точки роста каждой команды. В педсостав лагеря также входят руководитель проекта и руководитель смены, креативная команда, техническая группа, видеографы, физрук и помощники.

Отдых после «Отдыха»

архив лагеря "Отдых в стиле КВН"

Каждая смена заканчивается грандиозным гала-концертом во Дворце Молодежи Перми, на который ребята могут пригласить родственников и друзей и продемонстрировать им, чему научились за две недели в лагере.

На гала-концерте показывается лучшая часть того, что было сделано за смену.

Команде лагеря «Отдых в стиле КВН» есть чем поделиться с ребятами. Талант есть в каждом, и, поверьте, они это докажут! В этом году смена пройдет с 14 по 27 августа на базе ДОЛ «Орленок»!