2019-05-16T17:08:06+03:00
Здоровье

В Перми пациента отказались госпитализировать из-за неверно оформленного направления

К счастью, конфликт уже разрешился [видео]
Елена КОНОВАЛилия Абибулаева
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Врач, который отказывался принимать пациента. Скриншот с видео из группы "Мой город Пермь"Врач, который отказывался принимать пациента. Скриншот с видео из группы "Мой город Пермь"
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В соцсетях появилось видео, где видно, что врач якобы отказывается принимать пациента, которого привезли медики "скорой помощи".

Автор утверждает, что 15 мая бригада "скорой помощи" доставила пациента в ГКБ № 4, однако принимать больного в учреждении отказались. Свой отказ врач аргументировал тем, что фельдшер предоставил неверно оформленное направление из другого медицинского учреждения.

- Мы не можем всех принимать в больницу, - говорит врач. - И отказ я писать тоже не могу.

- Напишите отказ, - несколько раз повторяет фельдшер.

Но врач отказывается, захлопывает дверь и садится за рабочий стол. Фельдшер снова пытается прорваться к нему в кабинет. На этом видео прерывается.

Между тем, в соцсетях многие защищают врача:

- Этот доктор хороший. Его просто вывели из себя, но он себя вел очень корректно, - пишет пермяк.

- Врач наверняка руководствуется действующими приказами, - считает пользователь сети.

Но большинство сходятся во мнении, что из-за всей бюрократии мог пострадать пациент.

В пресс-службе минздрава прокомментировали происходящее на видео.

- Поведение врача приемного отделения, который в грубой форме общался с фельдшером и пациентами, считаю недопустимым, - говорит главный врач ГКБ № 4 Андрей Ронзин.- С ним будет проведена профилактическая беседа.

По словам Андрея Ронзина, такой ситуации можно было бы избежать, если бы врач, который выписывал направление,поинтересовался, есть ли у нас места. ГКБ № 4 готовы принимать пациентов по предварительной договоренности. В других случаях пациентов должны везти в прикрепленные медицинские учреждения.

-Мы нашли выход из ситуации, пациента госпитализировали, - добавил главврач.

Пациента отказались госпитализировать из-за неверно оформленного направления. Видео: группа в ВК "Мой город Пермь".

ИСТОЧНИК KP.RU

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