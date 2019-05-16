В Перми пациента отказались госпитализировать из-за неверно оформленного направления

В соцсетях появилось видео, где видно, что врач якобы отказывается принимать пациента, которого привезли медики "скорой помощи".

Автор утверждает, что 15 мая бригада "скорой помощи" доставила пациента в ГКБ № 4, однако принимать больного в учреждении отказались. Свой отказ врач аргументировал тем, что фельдшер предоставил неверно оформленное направление из другого медицинского учреждения.

- Мы не можем всех принимать в больницу, - говорит врач. - И отказ я писать тоже не могу.

- Напишите отказ, - несколько раз повторяет фельдшер.

Но врач отказывается, захлопывает дверь и садится за рабочий стол. Фельдшер снова пытается прорваться к нему в кабинет. На этом видео прерывается.

Между тем, в соцсетях многие защищают врача:

- Этот доктор хороший. Его просто вывели из себя, но он себя вел очень корректно, - пишет пермяк.

- Врач наверняка руководствуется действующими приказами, - считает пользователь сети.

Но большинство сходятся во мнении, что из-за всей бюрократии мог пострадать пациент.

В пресс-службе минздрава прокомментировали происходящее на видео.

- Поведение врача приемного отделения, который в грубой форме общался с фельдшером и пациентами, считаю недопустимым, - говорит главный врач ГКБ № 4 Андрей Ронзин.- С ним будет проведена профилактическая беседа.

По словам Андрея Ронзина, такой ситуации можно было бы избежать, если бы врач, который выписывал направление,поинтересовался, есть ли у нас места. ГКБ № 4 готовы принимать пациентов по предварительной договоренности. В других случаях пациентов должны везти в прикрепленные медицинские учреждения.

-Мы нашли выход из ситуации, пациента госпитализировали, - добавил главврач.