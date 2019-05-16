2019-05-16T12:14:14+03:00
Общество

«Как раньше бегать не буду, но я был бы счастлив и поковылять»

Писатель Павел Селуков записал для фонда «Дедморозим» рассказ пермяка Александра. Ему нужна помощь.
Павел Селуков
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Фото пресс-службы "Дедморозим"Фото пресс-службы "Дедморозим"
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Меня зовут Саша Хан. Я родился в 2002 году в Краснокамске. Воспитывали меня мама, дядя и бабушка. Рос как все дети. Ходил в школу, играл в футбол, зимой постоянно на «прокате» — это мы так в Краснокамске прокат коньков называем, он на стадионе «Россия» находится. Я, можно сказать, только собирался жить, но так и не собрался.

Прошлым летом мы с пацанами на Ласьву купаться пошли. Там мелко, но есть ямы, и я чуть-чуть не туда нырнул. Не в яму попал, а в мелкое место. Я сюда каждое лето ходил, лет с семи, и никогда не промахивался. А тут головой в дно вошёл. Попытался перевернуться, но не смог — тело сразу отказало. Ладно, меня подруга на берег вытащила, иначе бы захлебнулся. «Скорую» вызвали, позвонили маме. Врачи долго ехали, минут тридцать. Говорят, приехали бы минут на пятнадцать позже — некого было бы оперировать.

В больнице подключили ИВЛ и поставили диагноз — вывих шеи и перелом пятого позвонка. Прооперировали. Взяли кусок кости с ноги и поставили в шею. Потом заменили его пластиной, потому что косточка не прижилась. Затем поставили аппарат Елизарова на три месяца. После выписки отправили на реабилитацию под Екатеринбург, в город Березовский, в клинический институт мозга. Мне помог туда попасть фонд «Дедморозим». Я узнал о фонде от заведующей Елены Олеговны. Дело в том, что пятый позвонок много за что отвечает и без него тяжело дышать. Но в институте мне помогли — я снова стал чувствовать тело и смог самостоятельно дышать. Правда, надо откачивать мокроту и чтобы пролежней не было. Тело я чувствую, но работают только руки, плечи, шея и голова.

На реабилитации я пробыл месяц. Потом прошел коротенькое обследование в закамской больнице и вернулся домой, но через две недели снова загремел. Двадцать пять дней отлежал в Краснокамской хирургии. Потом попал в паллиатив на Кислотных дачах, а уже оттуда опять в хирургию — залечивать пролежни и докапывать капельницы. Окончательно я вернулся домой только 21 марта 2019 года. Через месяц снова поеду на реабилитацию в центр на Лодыгина. Врачи говорят, нервы, отвечающие за ноги, восстанавливаются от трёх месяцев до трёх лет. Я надеюсь снова пойти.

Конечно, как раньше бегать не буду, но я был бы счастлив и поковылять. Главное — дождаться, а дождаться непросто, потому что пролежни, нет инвалидной коляски, чтобы на улицу выбраться. Учиться хочу. Раньше не хотел, а теперь очень хочу. Учителя приходят, но это не то. Или просто погулять. Весной, когда тепло. Краснокамск, он зеленый город. Акации, липы. Гулять целый день, бродить и ничего не делать. Устал в окно смотреть. Целый день смотрю. Там жизнь проходит, а я только наблюдаю. Охота поучаствовать, хоть бы и на костылях.

Узнать, как помочь Саше, можно тут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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