2019-05-16T10:38:59+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Пермский «УРАЛХИМ» вновь победил в конкурсе санитарно-бытовых условий

На «ПМУ» проверка прошла в газоспасательном отряде филиала
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Фото пресс-службы компанииФото пресс-службы компании
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Президиум Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза подвёл итоги смотра-конкурса на лучшее санитарно-бытовое обслуживание работников среди предприятий химической отрасли региона. Газоспасательный отряд филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми, который был заявлен на конкурс в 2019 году, успешно прошёл проверку экспертной комиссии. В итоге завод в очередной раз стал победителем в группе предприятий с численностью работников до 1000 человек.

Кроме филиала «ПМУ» в смотре-конкурсе приняли участие ещё пять ведущих производственных площадок химической отрасли региона: ПАО «Уралкалий» (Березники), ПАО «Уралкалий» (Соликамск), филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники, ПАО «Метафракс» и ООО «Автотранскалий». Их представители вошли в комиссию под руководством заместителя председателя крайкома Росхимпрофсоюза Владимира Потеряева.

Они побывали на всех заводах и провели подробный осмотр заявленных на конкурс бытовых помещений. Эксперты уделяли особое внимание тому, насколько санитарно-бытовые условия соответствуют нормативным требованиям в душевых комнатах, помещениях для переодевания и хранения спецодежды, комнатах для приёма пищи. Оценивалось также исполнение противопожарного режима и обеспечение промышленной безопасности. Члены конкурсной комиссии отмечали положительные моменты и недоработки, заносили их в акты и передавали организациям.

На «ПМУ» проверка прошла в газоспасательном отряде филиала. Эксперты сделали вывод, что работники подразделения обеспечены всеми необходимыми бытовыми помещениями в соответствии с нормативными требованиями. Отдельно в итоговом постановлении комиссия отметила наличие предметов бытового комфорта сверх установленных норм: водонагревателей, душевых кабинок, комнаты обогрева, микроволновой печи, кофемашины и так далее. В итоге филиал «ПМУ» вновь подтвердил статус одного из самых комфортных для работы предприятий.

Владимир Потеряев, зам. председателя крайкома Росхимпрофсоюза, главный технический инспектор труда в Пермском крае:

- Из года в год филиал «ПМУ» представляет на конкурс бытовые помещения, которые можно назвать образцовыми. Сохранение лидерства – результат многолетней системной работы предприятия, которая проводится совместно с профсоюзной организацией. Завод не только чётко выполняет все нормативные требования, но и делает многое сверх того, прилагает все усилия для создания комфортной обстановки своим работникам.

Пермский завод холдинга «УРАЛХИМ» более десяти лет является постоянным участником отраслевого конкурса на лучшие санитарно-бытовые условия. Большинство подразделений эксперты Росхимпрофсоюза уже успели высоко оценить в предыдущие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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