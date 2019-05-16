2019-05-16T10:38:59+03:00
Здоровье

Онлайн-трансляция с лекции про гипертонию

Она проходит в Пермском краевом центре медпрофилактики
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Пермь: Лекция о гипертонии .Multistreaming with https://restream.io/

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В четверг, 16 мая, в 12-00 в Пермском краевом центре медицинской профилактики проходит лекция «Артериальная гипертония: самое опасное заболевание и как его победить». Смотрите ее на нашем сайте.

Лекцию прочитает Ольга Павлова, врач-кардиолог высшей категории, заведующая консультативной поликлиникой Пермского краевого клинического кардиологического диспансера. Что интересного вы можете узнать на лекции? Например, о симптомах артериальной гипертонии, правилах измерения артериального давления, о том, как можно предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. И, что очень важно, вы узнаете о том, как оказать первую помощь в случае, если у человека или его близких случился инфаркт или инсульт.

А также все гости лекции смогут измерить артериальное давление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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