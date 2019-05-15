Ночь музеев 18 мая 2019 в Перми: полная программа мероприятий

18 мая 2019 в Перми пройдет «Ночь музеев», когда музеи, галереи и другие культурные учреждения будут работать до ночи.

В историческом парке «Россия – моя история» откроются музыкальная, танцевальная и театральная площадки, связанные с пермским продюсером Сергеем Дягилевым. Там же можно будет пройти настоящий квест по экспозиции «Романовы», экскурсии проведет Promobot, а в 19.00 покажут литературную композицию по рассказам Надежды Тэффи.

«Россия – моя история»

Ул. Монастырская, 2

18 мая с 18.00 до 00.00. (0+)

Билеты: 150 рублей, для детей 7 - 14 лет - 100 рублей, дети до 7 лет - бесплатно.

Акция «Ночь музеев» в Пермской художественной галерее посвящена 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Зрители галереи смогут увидеть новую выставку «Пушкин. Линия жизни», на которой будут представлены экспонаты из фондов Пермской галереи, частных коллекций, музеев и библиотек Перми, встретиться с заслуженным художником России, иллюстратором сказок Пушкина Станиславом Ковалевым, послушать романсы и арии из опер на стихи великого русского поэта в исполнении солистов Пермского театра оперы и балета, узнать о моде XIX века. Акция завершится традиционным праздничным фейерверком на Соборной площади.

Пермская государственная художественная галерея

Комсомольский пр., 4

18 мая с 18.00 до 00.00 (0+)

Билеты: 150 рублей, для пенсионеров и студентов - 100 рублей, дети до 18 лет – бесплатно.

В Доме Мешкова будет воссоздана атмосфера «оттепели». Прозвучит музыка 1960-х годов в исполнении первых вокально-инструментальных ансамблей, пройдет показ мод 60-х годов – нарядов из нейлона, лайкры и кримплена, состоится танцевальный мастер-класс по твисту, хали-гали, фокстроту, чарльстону и линди-хопу.

Краеведческий музей

Ул. Монастырская, 11

18 мая с 17.00 до 00.00 (0+)

Билеты: 150 рублей, для детей 7 - 14 лет - 100 рублей, дети до 7 лет - бесплатно.

Музей пермских древностей посвятит «Ночь» химическим элементам-супергероям из таблицы Менделеева. Они «прячутся» в микромире, становятся невероятно прочными и даже притворяются. К концу вечера в музее прозвучит бард-опера «Трогонтериевый слон – суперкости» - музыкальный взгляд на один день из жизни палеонтологической экспедиции.

Музей пермских древностей

Ул. Сибирская, 15

18 мая с 17.00 до 00.00 (0+)

Билеты: 150 рублей, для детей 7 - 14 лет - 100 рублей, дети до 7 лет - бесплатно.

Музей-диорама предлагает реконструкцию народного гуляния конца ХIХ века: песни, пляски, игры, хороводы, балаганчики и чай с баранками.

Музей-диорама,

ул. Огородникова, 2

18 мая с 18.00 до 2300

Вход – 150 рублей, дети 7-14 лет – 100 рублей, дети до 7 лет – бесплатно

В музее PERMM открывается персональная выставка петербургского художника Владимира Козина, основателя товарищества «Новые тупые» и участника выставки «Русское бедное», с которой 10 лет назад стартовал PERMM.

Во время акции «Привет, Андрей!» все желающие смогут смастерить красных человечков и оставить на них послания Андрею Люблинскому (автору этих самых красных человечков). В сквере перед музеем будут создавать футболки с оригинальными надписями. На площадке за музеем, где открывается красивый вид на долину реки Егошихи, состоится open-air пермских музыкантов. А под вечер - перформанс самой яркой представительницы современной музыки Кати Шилоносовой.

Музей современного искусства PERMM

Б. Гагарина, 24

18 мая с 17.00 до 01.00 (12+)

Билеты: 200 рублей, дети до 3 лет - бесплатно

В музее «Ретро-гараж» покажут старинные машины и мини-танк, который стреляет шариками с краской для пейнтбола. В экспозиции представлены советские автомобили и мотоциклы, детские игрушки и предметы советского быта. В программе: лекции об истории пермского трамвая и троллейбуса, депо в Разгуляе. Приглашенные эксперты расскажут о мировых практиках сохранения индустриального наследия, а директор музея о проекте Пермского технического музея. Весь день работает выставка «Железная дорога» Кирилла Зибницкого и проект «Пароходы на Каме» художника Бориса Сатюкова.

«Ретро-гараж»

Дружбы, 34

18 мая с 18.00 до 22.00

Вход – 200 рублей, дети до 7 лет – бесплатно

В Музее пермской артиллерии научат сваривать металл, играть в советские настольные игры и покажут кино на пленочном проекторе. Также организаторы предлагают разгадать тайну мистических камней, которые поют, и узнать о старой Мотовилихе по газетам прошлого века.

Музей пермской артиллерии

Ул. 1905 года, 20

18 мая с 18.00 до 22.00 (0+)

Вход свободный.

На Заводе Шпагина впервые пройдет международный фестиваль Gnoomes Fest. Центральным событием фестиваля станет выступление дуэта Gum Takes Tooth из Лондона и итальянского квартета Mamuthones. Сцену с международными артистами разделят группы из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Параллельно с основной программой прозвучат диджей-сеты.

Завод Шпагина

Советская, 1б, цех №5

18 мая с 1300 до 22.00,

Вход свободный

В Центре городской культуры откроется персональная выставка Александра Агафонова «Приметы присутствия». С 19.00 начнет работу лекторий, где социолог Михаил Соколов прочитает лекцию «Класс, статус и художественный вкус в России». В лекции он представит результаты российских исследований в области «социологии вкусовщины».

Центр городской культуры

Ул. Пушкина, 15

18 мая с 12.00 до 23.00,

Вход свободный

Еврейский общинный центр Перми представит программу «Ночь в еврейской общине». Двери центра откроются для всех, кому интересно познакомиться с традиционной еврейской культурой и основными традициями еврейской жизни. Узнаете из чего состоят еврейские будни и праздники, увидите предметы еврейского быта, услышите живую еврейскую музыку и познакомитесь со знаменитой еврейской кухней.

Еврейский общинный центр

Ул. 25 октября, 43

18 мая с 23.45 до 01.00

Вход свободный

В Арт-пространствЕ «Поместье Алая Роза» ПРОЙДЕТ бесплатная экскурсия по пространству с историей о Красных Казармах в 17.00 и в 23.00. В 19.00 вы сможете понаблюдать за игрой актеров документального камерного театра «Открытый Код» на открытой репетиции, в 21.00 начнется вечер гитар. В течение дня работает торговая лавка с украшениями, игрушками ручной работы и эко-продуктами.

Арт-пространство «Поместье Алая Роза»

Красные Казармы, 7 (со стороны военной прокуратуры с ул. Чернышевского 41)

18 мая с 10.00 до 01.00,

Вход: взрослый – 180 рублей, дети в возрасте 6-14 лет – 90 рублей, до 6 лет – бесплатно.

В Галерее «Дом Боне» в 20:00 начнется развлекательно-образовательная лекция «Желтый в искусстве» от куратора галереи Анны Печориной. В течение вечера пройдут индивидуальные экскурсии для посетителей по выставке «Искусство цвета: Желтый». На выставке собраны живописные работы пермских художников совершенно разные по замыслу и концепции, но в единой жизнерадостной желтой цветовой гамме.

Галерея «Дом Боне»

пер. Тополевый, 5

18 мая с 11.00 до 22.00,

Вход свободный

В «Ночь музеев» в только что отреставрированном пространстве #DOMCHE вы увидите живописные произведения украинского художника Василия Цаголова. Второй проект – выставка «Естественные», где представлены разные пермские художники со своими творческими стратегиями, различными приоритетами и эстетическими концепциями. На открытии выставки планируется музыкальная вечеринка.

##DOMCHE

Ленина, 44

18 мая с 19.00 до 23.00,

Вход: 50 рублей

18 мая Tele2 откроет двери своего собственного «Музея по другим правилам» в ЦВЗ, где вас ждут онлайн-экскурсии по лучшим выставкам Москвы, уникальная инсталляция «Инстамузей» и VR-кинотеатр. Вы сможете погрузиться в виртуальную реальность при просмотре короткометражных фильмов в формате 360°. У вас будет возможность насладиться уникальной выставкой «Золотой век японской графики».

Центральный выставочный зал

Комсомольский пр., 10

18 мая с 18.00 до 23.00,

Вход свободный

В залах Пермской арт-резиденции будут открыты: фотовыставка Виктора Мельника «Просто жизнь», проект театральных художников «Из прошлого в настоящее», выставка Юрия Шикина «Backstage». В программе: открытие выставки Рудольфа Веденеева «Крутится колесико у меня в груди», показ коллекции одежды, кураторские экскурсии.

Пермская арт-резиденция

Монастырская, 95а

18 мая с 18:00 до 23:00,

Вход свободный

В Галерее Марис-арт работает выставка Татьяны Нечеухиной и Юлии Пермяковой «В ДИ МЫ». В 18:00 начнется музыкальный public talk «Женщины в музыке», где обсудят яркие и узнаваемые женские образы и послушают созданные про них произведения в исполнении педагогов и учащихся музыкальной школы для взрослых «Виртуозы». В 19:30 состоится встреча с художниками Татьяной Нечеухиной и Юлией Пермяковой и авторская экскурсия по выставке «В ДИ МЫ».

Галерея Марис-арт

Комсомольский пр., 8

18 мая с 18.00 до 22.00,

Вход свободный

Всероссийские выставочные проекты проводят межрегиональную выставку аналоговой фотографии 2019 года. Проект пройдет одновременно в Перми, Екатеринбурге и Новосибирске, где будут представлены работы 18 фотографов из 11 городов России. Вы увидите фотографии современников в разных жанрах, а оптическая ручная печать с фотоплёнки позволит разглядеть все особенности изображений.

Всероссийские выставочные проекты

Ул. Монастырская, 43 (Амакс Премьер-отель, 1 этаж)

18 мая с 18:00 до 01:00,

Вход: 100 рублей, дети, пенсионеры – бесплатно.

В Пермском музее авиации вы увидите новые экспонаты, которые раньше хранились в секрете, сядете за штурвалы вертолетов Ми-2 и Ми-6, самолетов Ту-134, Ил-14, Ан-2 и МиГ-23, сможете примерить экзоскелет. В 17:00 начнется лекция Артема Набиуллина, где вы узнаете, как разработать динозавра-робота. Для детей и родителей с 12:00 до 18:00 пройдет семейный авиа-квест «12 Крыльев».

Пермский музей авиации

Шоссе Космонавтов, 262 (остановка «Верхние Муллы»)

18 мая с 11:00 до 22:00,

Вход : 350 рублей, дети 4-14 лет – 250, до 4 – бесплатно

Программа «Ночи в архиве» посвящена 100-летию самого учреждения и Году театра в России. Вы увидите материалы по истории ведущих пермских театров, в том числе подборку театральных афиш ушедших эпох. Архив покажет изобразительные материалы из фондов известных пермских художников, которые ранее никогда вместе не демонстрировались. Вы увидите подлинные документы первой половины XIX века, а также интересные карты и городские планы Прикамья.

Государственный архив Пермского края

Студенческая, 36

18 мая с 17:00 до 23:00,

Вход свободный

Интерактивный музей Парк науки представит детскую семейную программу. Вас ждут экскурсии, интерактивные программы, эксперименты и мастер-классы, посвящённые теме оптики и света. В парке представлены более 100 экспонатов, демонстрирующих законы физики, оптики, математики, биологии. Все экспонаты можно трогать, крутить, вертеть, заводить и изучать.

Интерактивный музей Парк науки

Ул. Восстания, 35

18 мая с 11:00 до 22:00,

Вход: 200 рублей

В коллекции музея «Комната плюшевых медведей» вы увидите медведей, изготовленных с 1906 года и до наших дней: от известных производителей и авторских, узнаете истории Винни-Пуха, медведя Паддингтона, Альфонсо, Алоизиуса и других. В коллекции представлены антикварные куклы и плюшевые звери. В 18:00 и 20:00 пройдет экскурсия «Из чего же сделан плюшевый мишка», в 21:30 начнется фильма «Мишка по имени Винни».

Частный музей «Комната плюшевых медведей»

Ленина, 60 (Колизей Атриум, вход с ул. Пермская, подъезд 1, кнопка 7, этаж 3)

18 мая с 18:00 до 23:00

Вход:100 рублей

Музей кукол познакомит вас с куклами и игрушками разных эпох, расскажет про фабрики царских времен и советского периода. Вы узнаете, какие куклы были модными и востребованными у мам и бабушек. Открыта персональная выставка художника по куклам Елены Злоказовой (г. Екатеринбург). Сюжетные кукольные истории, созданные художником, погрузят в атмосферу советского периода.

Пермский музей кукол

Ул. Пермская, 82а

18 мая с 18:00 до 23:00,

Вход: 200 рублей, дети, пенсионеры – 150 рублей.

Музей истории железнодорожного транспорта приглашает на программу «От станции железнодорожной к орбитальной станции». Мероприятие включает игру, викторину и фотосессию. Вам предстоит совершить путешествие из XIX в XX век, отыскать макет орбитальной станции и понять, почему он находится в музее. Количество участников квеста – не более 10 человек. Квест начинается каждые полчаса.

Музей истории железнодорожного транспорта

Ул. Горького, 2 (2 этаж, ауд. 64)

18 мая с 18:00 до 00:00,

Вход свободный

В ходе экскурсии в Ботаническом саду вы побываете в двух оранжереях, пройдете по экспозиции открытого грунта и увидите тропические и субтропические растения со всего земного шара: разнообразные папоротники и голосеменные, банан, карликовый гранат, кофе, лимоны, гигантскую крапиву, бамбук, различные пальмы, орхидеи, кактусы, дерево какао, 122-летнюю финиковую пальму и множество других интересных растений.

Ботанический сад ПГНИУ

Ул. Генкеля 7б (вход со стороны Перми II)

18 мая с 15:00 до 21:30,

Вход – 200 рублей, дети 5-16 лет – 100 рублей, до 5 лет – бесплатно

Киноцентр «Премьер» организует экскурсии «ПрогулКино». В программе: путешествие по кинотеатру «Премьер», возможность заглянуть в будку киномеханика, посещение архива пленочного кинофонда и просмотр короткометражного кино о музеях мира. В киноцентре будет представлена программа фильмов из документального цикла «Музейные тайны»: вы побываете в залах Лувра, Ватикана, музея Метрополитен, узнаете тайны венского музея истории искусств и московского исторического музея.

Экскурсия и кино начинается каждый час с 14:00 до 19:00. Экскурсия по предварительной записи для групп от 10 человек.

14:00 В залах Лувра (12+)

Документальный. Реж. Дэвид Нью. Франция, Канада. 47 мин.

Париж – город легенд и романтики. Лувр - музей, в котором скрыты мрачные и странные тайны: истории о преступлениях и заговорах, об исчезнувшей Даме, о хитрой лжи императора и о невероятном, удивительном спасении погибающих.

15:00, В залах Московского государственного исторического музея (12+)

Документальный. Реж. Виктор Кушманюк. Россия, Канада. 43 мин.

Красная площадь – место молитв и казней, а в ее центре находится музей, в котором таятся удивительные секреты: Иван Грозный, революционный Роллс-ройс, самое постыдное поражение Наполеона и искусство смертельной игры – фильм откроет для вас древние тайны Московского государственного исторического музея.

16:00, В музее Метрополитен (12+)

Документальный. Реж. Гари Ланг. США, Канада. 47 мин.

Нью-Йорк – мировая столица власти и стиля. В ее сердце находится музей, полный тайн, загадочных и мистических: истории о статуе обнаженной женщины, связанной с убийством, о загадочной силе египетского храма, о латах, позволивших получить новые сведения о кровожадном короле Генрихе VIII – узнать об этом можно в нью-йоркском музее Метрополитен.

17:00, В музеях Ватикана (12+)

Документальный. Реж. Гари Ланг. Италия, Канада. 47 мин.

Рим – город веры. В самом его сердце находится музей, хранящий множество тайн. Рассказы о варварской жестокости, о свержении гнета и о суровой цензуре. Зрителям откроются послания прошлого и темные страницы истории, сокрытые в музеях Ватикана.

18:00, В залах Венского музея истории искусств (12+)

Документальный. Реж. Кентон Вон. Австрия, Канада. 43 мин.

Вена – город великолепия и изысканной красоты. В его сердце находится музей, таящий множество загадок: это истории о семейном проклятии, о магии алхимика, о средневековых спецэффектах и об исчезновении бесценного сокровища.

Киноцентр «Премьер»

Ул. Пионерская, 17,

вход: 100 рублей

Единственная экскурсия, приуроченная к «Ночи музеев - 2019», в Музее истории Пермского государственного хореографического училища продлится полтора часа и расскажет об основателях и педагогах образовательного учреждения, легендарных танцовщиках, учившихся в этих стенах; позволит зрителям своими глазами увидеть обстановку, в которой рождаются будущие звезды мирового балета.

Музей истории Пермского государственного хореографического училища

Ул. Петропавловская, 18

18 мая в 18:00,

Вход свободный по предварительной записи.

Регистрация https://permartnight.timepad.ru/event/977129/

Вот уже три века подряд земская аптека на улице Ленина, 30 помогает пермякам сберегать физическое и душевное здоровье. Вероятно, это одно из немногих учреждений города, имеющих более чем 200-летнюю непрерывную историю. С 2016 года на базе старейшей в Перми аптеки реализуется большой исторический проект «Аптекарский двор». На экскурсии вы узнаете историю первого в городе аптечного учреждения, сможете заглянуть в подвал и аптечное «закулисье». В рамках экскурсии будет представлен эскизный проект будущего музея «Аптекарский двор».

Земская аптека 1812 года

Ул. Ленина, 30,

18 мая в 18:00, 19:00, 20:00,

Вход свободный

Необходима регистрация https://permartnight.timepad.ru/event/976428/

Пермские музеи входят в ранг самых популярных достопримечательностей Перми. Зритель галереи обычно видит только часть коллекции: остальное хранится в фондах. Редкие книжные памятники XVIII столетия, головные уборы и костюмы, декоративно-прикладное искусство, изделия из камня, селенита, уральского фаянса, керамика – это лишь часть музейных «закромов» краеведческого музея. В рамках экскурсии вам повезет увидеть то, что скрыто и хранится особенно тщательно.

Фонды Пермского краеведческого музея

Ул. Сибирская, 15

18 мая в 12:00 и 14:00,

Вход – 150 рублей

Регистрация по телефону 202-20-01, количество мест ограничено

Cовместная экскурсия Музея истории техникума и Музея авиации и космонавтики Пермского края. Его экспозиции рассказывают об истории развития соответствующих отраслей науки и техники в регионе. В экспозиции представлены витрины с моделями самолетов времен Второй мировой войны, антенну бортового радиолокатора РОЗ-1 самолета Ту-134, различные модельки самолетов и даже приборная панель вертолета Ми-2.

Музей авиации и космонавтики Пермского края в Пермском авиационном техникуме им. А.Д. Швецова

Луначарского, 24,

18 мая в 14:00,

Вход свободный

Необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность.

Регистрация https://permartnight.timepad.ru/event/976441/

Пермский государственный аграрно-технологический университет предлагает экскурсию «100 лет высшему аграрному образованию на Урале». Экспозиция расскажет об истории здания академии, которое является памятником архитектуры и одной из главных достопримечательностей старого центра Перми.

Пермский государственный аграрно-технологический университет

Ул. Петропавловская, 23

Экскурсии начинаются в холле главного корпуса в 16:00, 17:00, 18:00.

Запись по телефону, 217-95-38

В Музее истории пермского моторостроения состоится экскурсионная программа – «Легендарная история» посвящена 85-летнему юбилею Пермского моторостроительного завода, который стал брендом Пермского края. Впервые будут представлены уникальные документы и фотографии периода освоения первого изделия мотора М-25.

В программу входит экскурсии по музею и кинопоказы для посетителей:

«Золотая стрекоза» – увлекательный рассказ о становление вертолетостроения в СССР, легендарные Ми-6, Ми-10, Ми-26.

Легендарная история. Начало» – малоизвестные факты истории Пермских моторов – «татарский парк» и образцовый поселок завода № 19, «Ирочка», «Балерина» и «Лисья гончая».

Музей истории пермского моторостроения

Комсомольский пр. 93,

Начало экскурсий: 17:30 и 19:00. Количество участников – не более 25 человек.

Вход свободный

Регистрация до 16 мая на почту Popovich-EV@pmz.ru (указать ФИО, контактный телефон).

Необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

В Музее упаковки вы познакомитесь с уникальными образцами упаковки (кондитерской, пищевой, парфюмерной, алкогольной, табачной продукции), созданными в XIX-XX веках. Вы сможете не только прикоснуться к иной эпохе и иным культурным традициям, но и узнаете историю развития российского графического дизайна.

Музей упаковки

Шоссе Космонавтов, 330а/1.

18 мая с 18:00 до 22:00,

Вход свободный

В Арт–студии «Штрих» с 21:00 до 22:00 вы можете посмотреть диафильмы, увидеть выставку частной коллекции ретро-фотоаппаратов и выставку-продажу картин пермского художника Владислава Дёгтева. 22:00 – 23:00 Мастер-класс по акварельному скетчу «Кулинарная иллюстрация» (16+) 23:00 – 00:00 Мастер-класс по акварельному скетчу «Подводный мир» (16+).

Арт–студия «Штрих»

Ул. Чернышевского, 28 (БЦ Белчер, 7 этаж, лифт, офис 700)

18 мая с 21:00 до 00:00,

Вход свободный

Количество мест ограничено. Запись с 15 мая по телефону: +7 982 438 37 05. Стоимость мастер-класса — 100 рублей