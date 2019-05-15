Возле улицы Ленина возникнет высотный комплекс «Пермь-Сити»

На градостроительном совете обсудили, как будет развиваться территория вокруг Перми-II. Это микрорайон ДКЖ, улица Строителей и новый общественно-деловой центр «Пермь-Сити».

Сотрудник архитектурного бюро SPEECH Алексей Шубкин рассказал о создании комплекса «Пермь-Сити».Он расположится за ныне существующим туннелем под насыпью железной дороги и станет своеобразным завершением улицы Ленина.

- На северо-востоке участка создана входная пешеходная площадь, примыкающая к улице Ленина, - представил он эскизы «Пермь-Сити». - Далее – три разновысоких башни – офисное здание, административное и гостиница с апартаментами. Также здесь будет расположен торговый центр, а сверху него - концертный зал. Одна из улиц будет представлять собой пешеходный пассаж сквозь торгово-зрелищный комплекс. Он свяжет «Пермь-Сити» с транспортно-пересадочным узлом Пермь-II и улицей Углеуральская.

Улица Углеуральская станет основной для трамвайного движения. Трамвайная ветка соединит Пермь – II и микрорайон ДКЖ, а затем примкнет к будущей скоростной трамвайной линии до Мотовилихи.

А для автомобилистов главной будет улица Строителей, которая войдет в единую объездную магистраль: ул. Строителей – ул. Стаханова – ул. Чкалова – ул. Старцева – Трасса 53.

Кварталы между улицами Строителей, Локомотивная и Зои Космодемьянской - микрорайон ДКЖ – будут полностью перестроены.

- Территория будет разделена на небольшие кварталы, площадью по 2 гектара, - рассказала директор Института территориального планирования Елена Ермолина. – Фасады домов будут выведены на «красные линии». Высота зданий – 6-8 этажей, а в некоторых случаях 10 этажей, но только если эти дома не будут заслонять солнце соседним зданиям.

В первых этажах зданий сразу будут запланированы магазины, чтобы жителям микрорайона не приходилось далеко ездить за покупками.

Сейчас в микрорайоне есть одна школа - №146 и два детских сада. Будут построены еще одна школа на 1170 мест и три детских сада: встроенный на 100 мест и еще два: на 240 и 360 мест,