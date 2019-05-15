2019-05-15T13:55:06+03:00
Общество

Отключение воды в Перми в мае 2019: где на этой неделе не будет воды

Отключение воды в Перми в мае 2019: краны пересохнут в 80 домах
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Отключения воды в Перми в мае 2019 пройдут в Свердловском, Мотовилихинском, Ленинском, Дзержинском и Орджоникидзевском районах. Краны пересохнут в 80. Воды не будет из-за ремонтно-восстановительных работ.

В среду, 15 мая, воду отключили в Свердловском районе:

- на улице Героев Хасана, 123

- улице Центральная Ферма, 1, 10, 4а, 5.

- 15-16 мая отключат воду в Орджоникидзевском. Список адресов:

- улица Верхне-волжская, 40

- улица Верхне-сылвенская, 3

- улица Ленинский, 14

- улица Лянгасова, 3

- улица Тихорецкая, 1.

В четверг, 16 мая, с 10:00 до 17:00 воду отключат в домах по адресу:

- Менжинского, 54

- Таганрогская, 15, 17

В пятницу, 18 мая, краны пересохнут в нескольких районах:

- Борчанинова, 2, 4, Грибоедова, 130, Ленина, 72а, 72б

- Куйбышева, 47, 49, 50, 50а, 51, 52, 54,

- Механошина, 6,

- Революции, 58, 58а, 60, 60/1, 62, 62а, 64, 66

- Парковый, 25д, 27, 27а, 29, 36, 40а, 40а/1

- Александра Щербакова, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,

- Валежная, 1, 13, 15, 3, 5, 7,

- Оргалитовая, 3, 4, 6, 7,

- Песочная, 1, 12, 14, 16, 18, 1в, 22, 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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