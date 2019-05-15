2019-05-15T07:47:45+03:00
Происшествия

Ограничение движения в Перми в мае 2019: из-за «Забега.рф» в Перми центр города будет перекрыт

Ограничение движения в Перми в мае 2019: список улиц, которые будут закрыты
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Ограничение движения в Перми в мае 2019 еще не закончились. 19 мая в Перми пройдет Всероссийские соревнования «Забег.рф». 250 тысяч бегунов из 20 городов России от Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока и Южно-Сахалинска одновременно выйдут на старт, чтобы пробежать по улицам родного города и побороться за звание «Беговой столицы».

В связи с подготовкой к забегу и проведением самого мероприятия в центре города будет ограничено движение.

С 15:00 18 мая до 00:00 19 мая будет временно прекращено движение всех видов транспорта по улице Окулова на участке от Комсомольского проспекта до улицы Куйбышева.

С 05:00 до 16:00 19 мая будет прекращено движение всех видов транспорта по следующим улицам:

- улице Окулова от улицы Куйбышева до улицы Попова;

- улице Монастырской от дома №1 по улице Монастырской до улицы Попова;

- улице Осинская от улицы Окулова до улицы Монастырской;

- Комсомольскому проспекту от улицы Монастырской до улицы Петропавловской;

- улице Газеты Звезда от улицы Окулова до улицы Монастырской.

С 05:00 до 15:00 19 мая будет прекращено движение всех видов транспорта по следующим улицам:

- улице Ленина от улицы Максима Горького до улицы Попова;

- улице Екатерининская от улицы 25 октября до Комсомольского проспекта;

- Комсомольскому проспекту от улицы Петропавловской до улицы Луначарского.

С 08:00 18 мая до 16:00 19 мая будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспортных средств по маршруту проведения забега:

- улица Окулова от Комсомольского проспекта до улицы Осинской;

- улица Монастырская от дома №1 по улице Монастырской до улицы Попова;

- улица Ленина от улицы Максима Горького до улицы Попова;

- улица Екатерининская от улицы 25 октября до Комсомольского проспекта;

- улица Осинская от улицы Окулова до улицы Монастырской;

- Комсомольский проспект от улицы Монастырской до улицы Луначарского;

- улица Газеты Звезда от улицы Окулова до улицы Монастырской.

Также из-за мероприятия изменится движение общественного транспорта.

С 05:00 до 16:00 19 мая:

- Автобуса №2 «станция «Пермь-2» – станция «Пермь-1» не будет.

- Автобус №3 «микрорайон Нагорный – станция «Пермь-1» в прямом направлении будет следовать до перекрестка улиц Сибирской и Луначарского, в обратном направлении от перекрестка улиц Сибирской и Луначарского – по улицам Луначарского, Николая Островского и Пушкина, далее по маршрутам следования.

- Троллейбус №1 «улица Гусарова - станция «Пермь-1» будет укорочен до остановки «Комсомольская площадь».

С 05:00 до 15:00:

- Автобус №10 «микрорайон Владимирский – ЦУМ – микрорайон Нагорный» в направлении центра города будет следовать по Комсомольскому проспекту, улицам Пушкина и Попова, далее по маршруту следования, в обратном направлении по улицам Попова, Революции и Комсомольскому проспекту, далее по маршруту следования.

- Автобусы №14 «микрорайон Заостровка – микрорайон Юбилейный» и №68 «станция «Пермь-2» – микрорайон Садовый» из центра города будут следовать по улицам Ленина, Попова, Революции, Комсомольскому проспекту, Пушкина и Николая Островского, далее по маршрутам следования, в обратном направлении по улицам Екатерининская, Сибирская, Пушкина, Попова и Ленина.

- Автобус №33 «микрорайон Архиерейка – город Сердца» в направлении центра города будет следовать по улицам Николая Островского, Пушкина и Попова, далее по маршруту следования, в обратном направлении по улицам Попова, Революции, Комсомольскому проспекту, Пушкина и Николая Островского.

- Автобусы №41 «ПНИПУ – Студенческий городок» и №60 «ДДК им. Кирова – Попова – Комсомольская площадь» укорочены до остановки «улица Попова».

- Трамваи №4 «станция «Пермь-2» – микрорайон Висим», №7 «станция «Пермь-2» - ОАО «Вагоноремонтный завод» и №11 «станция «Осенцы» – микрорайон Висим» будут следовать в объезд через улицу Белинского.

- Троллейбус №5 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» будет укорочен до остановки «Комсомольская площадь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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