2019-05-14T19:30:36+03:00
Общество

Время бесплатных пересадок в автобусах Перми могут увеличить до 80 минут

Об этом говорили на круглом столе, посвященном новой маршрутной сети
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Автобус №14 сохранил свой маршрутАвтобус №14 сохранил свой маршрутФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми прошел «круглый стол», на котором презентовали новую маршрутная сеть. Камк сообщили в городской администрации, в результате публичных обсуждений первоначальный вариант транспортной сети значительно изменили.

В частности, сохранили автобус №14 «микрорайон Заостровка – микрорайон Юбилейный», маршрут которого планировали укоротить до остановки «Драмтеатр». Автобус №10 «микрорайон Владимирский – микрорайон Нагорный», который планировалось закрыть, теперь будет ходить по маршруту «микрорайон Нагорный – Октябрьская площадь». И появится новый автобус №51 «микрорайон Владимирский – станция «Пермь-1».

Маршрут автобуса №18 «Пермский военный институт – микрорайон Садовый», планировалось укоротить до улицы 1905 года, но было решено сократить только рейсы в межпиковое время. Автобус №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» от микрорайона Владимирский будет ходить до остановки «Пермь-2». А автобус №77 «микрорайон Левшино – Ироничная компания» будет от станции Лёвшино ходить до улицы Мильчакова. При этом маршрут автобуса №36 от микрорайона Вышка-1 будет продлен до остановки «Ироничная компания», что позволит сохранить связь проспекта Декабристов с Мотовилихинским районом.

- Для обеспечения связей между микрорайонами будут предусмотрены бесплатные пересадки, - напомнили в мэрии. - Время, в течение которого можно будет пересесть, будет определено в 2019 году по результатам пилотного проекта по пересадке между 10 автобусными маршрутами и электротранспортом.

В то же время начальник департамента дорог и транспорта Анатолий Путин заявил, что бесплатные пересадки на автобусах по 40 минут, а для удаленных районов – 60 минут, могут заменить на 80-минутные пересадки. При этом, автобусный билет будет стоить дороже: но меньше 40 рублей - цены двух поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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