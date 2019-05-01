2019-05-14T15:32:25+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

18 мая в Прикамье пройдет сельскохозяйственная ярмарка

На одной из аллей города организаторы и гости посадят кедры
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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1 мая в городе Усолье состоится сезонная сельскохозяйственная ярмарка. Она пройдет на площади Елькина. Что будет на мероприятии?

- Заезд и регистрация участников. Подготовка торговых точек

- Начало Ярмарки

- Вступительное слово от организаторов ярмарки

- Посадка 2 кедров на аллее

- Выступление творческого коллектива «МЫ ВМЕСТЕ»

Ярмарка закончится в 17.00.

- На протяжении всего ярмарочного дня мы будем разыгрывать призы среди посетителей, - говорят организаторы "Ярмарки фермеров". - Ждем вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

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