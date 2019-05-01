18 мая в Прикамье пройдет сельскохозяйственная ярмарка
На одной из аллей города организаторы и гости посадят кедры
-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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1 мая в городе Усолье состоится сезонная сельскохозяйственная ярмарка. Она пройдет на площади Елькина. Что будет на мероприятии?
- Заезд и регистрация участников. Подготовка торговых точек
- Начало Ярмарки
- Вступительное слово от организаторов ярмарки
- Посадка 2 кедров на аллее
- Выступление творческого коллектива «МЫ ВМЕСТЕ»
Ярмарка закончится в 17.00.
- На протяжении всего ярмарочного дня мы будем разыгрывать призы среди посетителей, - говорят организаторы "Ярмарки фермеров". - Ждем вас!
ИСТОЧНИК KP.RU