2019-05-14T14:24:54+03:00
Здоровье

Героиня проекта «Преображение»: «В горах каждый день делала по 25-30 тысяч шагов»

Наталья Луканина на майские праздники ездила в заповедник «Аркаим»
Елена КОНОВА
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Наталье очень понравилась природа заповедникаНаталье очень понравилась природа заповедника
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Тяжело возвращаться после праздников на работу, да? Вот и мы грустим. Одна Наталья радуется - на майские девушка ездила в заповедник «Аркаим» и сбросила килограмм. С начала проекта «КП»-Пермь» «Преображение» Наталья скинула уже 6,5 кг.

- Мы много ходили, делали по 25-30 тысяч шагов, - говорит девушка. - Иногда я думала: «Ну, все, пришла. Больше с места не сдвинусь». Но все равно продолжала идти. Где только силы брала? Самое прекрасное, что я почувствовала - килограммы уходят. Раньше я бы правда не совершила такое долгое пешее путешествие. А сейчас мне было легче.

Но в заповеднике не обошлось без проблем - Наталья с друзьями не рассчитала количество еды, и полезная пища быстро закончилась. Пришлось иногда «баловать» себя мучными изделиями или жирным мясом.

- Месяц проекта подошел к концу, осталось еще два, - говорит Наталья. - Надеюсь, я смогу сбросить 20 кг.

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Наталья Луканина путешествует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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