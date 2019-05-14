Героиня проекта «Преображение»: «В горах каждый день делала по 25-30 тысяч шагов»

Тяжело возвращаться после праздников на работу, да? Вот и мы грустим. Одна Наталья радуется - на майские девушка ездила в заповедник «Аркаим» и сбросила килограмм. С начала проекта «КП»-Пермь» «Преображение» Наталья скинула уже 6,5 кг.

- Мы много ходили, делали по 25-30 тысяч шагов, - говорит девушка. - Иногда я думала: «Ну, все, пришла. Больше с места не сдвинусь». Но все равно продолжала идти. Где только силы брала? Самое прекрасное, что я почувствовала - килограммы уходят. Раньше я бы правда не совершила такое долгое пешее путешествие. А сейчас мне было легче.

Но в заповеднике не обошлось без проблем - Наталья с друзьями не рассчитала количество еды, и полезная пища быстро закончилась. Пришлось иногда «баловать» себя мучными изделиями или жирным мясом.

- Месяц проекта подошел к концу, осталось еще два, - говорит Наталья. - Надеюсь, я смогу сбросить 20 кг.

Наши партнеры:

Центр красоты и здоровья «Бэлла» http://bella-perm.ru

Клиника заботы о зрении «Три-З» https://perm.3z.ru

Сеть фитнес - клубов "Body boom" https://www.bodyboom.ru/