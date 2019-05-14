Музей связи «Ростелекома» откроет Ночь музеев-2019 в Перми

Музей связи «Ростелекома» в Перми во второй раз принимает участие в ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году она посвящена 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина, 100-летию периодической системы Д.И. Менделеева, Году театра в России, а также Международному дню музеев. Акция состоится 18 мая. Вплоть до позднего вечера субботы пермяки и гости города смогут посетить выставки, лекции и мастер-классы в музеях, арт-пространствах и частных культурных учреждениях. «Ростелеком» вместе с кондитерской фабрикой «Пермская» и ПГНИУ откроет музейный марафон накануне вечером, 17 мая.

Пермский музей истории связи – место сосредоточения раритетных образцов техники и современных телекоммуникационных технологий. Экспозиция дает подробное представление о развитии телеграфной и телефонной связи в Пермском крае, становлении радиовещания и телевидения Прикамья, а также о поколениях современных средств передачи данных.

В пятницу в рамках Ночи в музее «Ростелекома» (ул. Ленина, 68) пройдет единственная экскурсия с 18:00 до 19:00 для 25 участников (при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность). Запись на экскурсию осуществляется по телефону 8(342)235-53-91.

Музей существует уже более 30 лет, за это время фонд пополнился 5000 экземпляров. Сейчас в экспозиции представлено 640 экспонатов, самый старый из которых датируется 1876 годом. Особенностью Пермского музея связи является то, что в зале представлено множество действующих экспонатов. Посетители могут сами отбить телеграмму, запустить декадно-шаговую телефонную станцию, попробовать себя в роли телефонистки рубежа XIX-XX веков.

Роман Сандалов, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Каждый день мы создаем нашу историю. Когда-то электромагнитный телеграфный аппарат «Морзе» был на пике прогресса, сегодня мы прокладываем по всему Пермскому краю оптические каналы связи, которые обеспечивают сверхвысокие скорости передачи данных и позволяют предоставлять жителям региона цифровое интерактивное телевидение, «Умный дом» с интеллектуальной системой видеоконтроля и датчиками безопасности и комфорта, а также внедрять проекты серии «Умный город».

Среди участников Ночи этого года Пермский краеведческий музей и Пермская художественная галерея, Музей современного искусства PERMM и Государственный Архив Пермского края, Музеи истории пермского моторостроения и железнодорожного транспорта, Музеи упаковки, ретро-автомобилей, авторских кукол и многие другие. Подробнее о Ночи музеев-2019 по ссылке: http://permartnight.ru/ и в социальной сети «Вконтакте»:https://vk.com/permartnight_museum. Официальные хештеги акции: #ночьмузеевпермь и #permartnight.

Отметим, что познавательные экскурсии в Пермском музее связи «Ростелекома» проводятся в течение всего года по предварительной записи как для взрослых групп, так и для детских. Дополнительно доступна виртуальная 3D-экскурсия по ссылке: http://www.rostelecom.ru/about/branches/ural/museum/.